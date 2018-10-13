محافظ كفر الشيخ يقبل اعتذار المشرف العام على الإزالات عن منصبه

أصدر الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، القرار رقم 17037 لسنة ،2018 بإنهاء تكليف اللواء خالد حسنى محمود عبدالله المشرف العام على ملف إزالة التعديات والعشوائيات بناءً على الاعتذار المقدم منه.



وقدّم محافظ كفر الشيخ الشكر والتقدير للواء خالد حسنى على مجهوداته المخلصة في الفترة السابقة خلال عمله الدؤوب مشرفًا عامًا على إزالة التعديات والعشوائيات للمحافظة.

