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منوعات

خناقة بالأحذية والشباشب بين أولياء الأمور لحجز الدكة الأولى.. فيديو

السبت 13/أكتوبر/2018 - 03:41 ص
صدى البلد
أحمد شريف
تداول رواد "فيسبوك"، فيديو صادم، لمجموعة من أولياء الأمور يتشاجرون بالأحذية والشباشب، على حجز الدكة الأولى في الفصل، لجلوس أبنائهم عليها.

وأوضح الفيديو المتداول، مجموعة من أولياء الأمور يتشاجرون داخل أحد الفصول، ويضربون بعضهم بعنف؛ لحجز الدكة الأولى داخل الفصل، في مشهد صادم، أثار الخوف في نفوس الطلاب.

فيما لم يذكر رواد التواصل، مكان الواقعة، أو أي محافظة أو مدرسة شهدت هذا الحادث العجيب.

وانتقد رواد التواصل طريقة تعامل أولياء الأمور لحجز مقاعد أبنائهم الطلاب في الصفوف الأولى من الفصل في مشهد وصفوه بالفوضى.

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