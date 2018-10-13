نائب: إزالة الاحتقان الطائفي وردع الإرهابيين أبرز إنجازات الرئيس السيسي

قال النائب أحمد مصطفى وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن أفضل إنجازات الرئيس السيسي على الاطلاق. بالإضافة إلى الثورة التنموية الهائلة والمشاريع العملاقة التي تقام على أرض مصر في مختلف المجالات هو قدرته الشديدة على ردع الإرهاب والمتطرفين وتوجيه ضربات ناجعة إليهم.



جاء ذلك في تصريحات له مساء الجمعة، قائلا: إن مصر قبل السيسي كانت موطن للعمليات الإرهابية وكانت على شفا فوضى لكن السيسي أوقف كل هذه العبث واستعاد قوة مصر واستقرارها.



ولفت إلي ، أنه يحسب للرئيس كذلك ان حكمه شهد العمل على إنهاء حالة الاحتقان الطائفي وتعزيز الوحدة الوطنية وإشاعة جو من السلام والأمان في الوطن.



مشيرًا أن الاخوة الأقباط وعلى رأسهم قداسة البابا تواضروس يتحاكون اليوم في الداخل والخارج. بجو الاستقرار في مصر والحياة الآمنة الطبيعية وهو ما كان غير موجودا في السنوات التي تلت الثورة.