إعلام البرلمان: الوعي نقطة أساسية نحو بناء مصر الحديثة

قال النائب نادر مصطفى، أمين سر اللجنة، بقوله: "إن الوعي المجتمعي يعد واحدة من النقاط الأساسية، التى من خلالها نستطيع بناء مصر الحديثة، لاسيما فى ظل حروب الجيل الرابع التى تعرضنا لها مؤخرًا واستطعنا تجاوزها بفضل قيادة حكيمة".



وأضاف "مصطفى" فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" بأن لدينا إرث من القوى الناعمة، ممثلة فى التراث الثقافى والمؤسسات الدينية، والتي يجب استغلالها فى مجابهة الدعاية السلبية والصورة المشوهة التى يروجها المتطرفون عن مصر.



وأكد أمين سر لجنة الثقافة والإعلام، بالبرلمان، على ضرورة تنمية الوعي لدي شبابنا، وإدراك أهمية تلافى الأمية التى تسيطر على قطاع عريض من المجتمع.