ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

إعلام البرلمان: الوعي نقطة أساسية نحو بناء مصر الحديثة

السبت 13/أكتوبر/2018 - 12:46 ص
النائب نادر مصطفى
النائب نادر مصطفى
عبد الرحمن سرحان
قال النائب نادر مصطفى، أمين سر اللجنة، بقوله: "إن الوعي المجتمعي يعد واحدة من النقاط الأساسية، التى من خلالها نستطيع بناء مصر الحديثة، لاسيما فى ظل حروب الجيل الرابع التى تعرضنا لها مؤخرًا واستطعنا تجاوزها بفضل قيادة حكيمة".

وأضاف "مصطفى" فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" بأن لدينا إرث من القوى الناعمة، ممثلة فى التراث الثقافى والمؤسسات الدينية، والتي يجب استغلالها فى مجابهة الدعاية السلبية والصورة المشوهة التى يروجها المتطرفون عن مصر.

وأكد أمين سر لجنة الثقافة والإعلام، بالبرلمان، على ضرورة تنمية الوعي لدي شبابنا، وإدراك أهمية تلافى الأمية التى تسيطر على قطاع عريض من المجتمع.

ترشيحاتنا

النيابة تستمع لأقوال سائق السيارة المتسببة في وفاة شقيقة الفنانة أنغام

زيت البصل يحميك من مرض قاتل وطريقة سهلة لتحضيره

ترودو يواصل تصريحاته ضد السعودية.. والمملكة ترد عمليا

تريزيجيه يسجل ثالث أهداف مصر في مرمى سوازيلاند .. فيديو

حبس موظفة استولت على 130 ألف جنيه استرليني لشراء أحذية.. صور

زكريا ناصف: محمد صلاح حطم كل الأرقام

توافد نجوم الفن إلى حفل مهرجان أوسكار السينما العربية.. صور

9 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق في مبنى خلف معهد الأورام.. فيديووصور

أول صور لكعكة زفاف الأميرة يوجيني.. 5 طبقات مزينة بأوراق الخريف

إخماد حريق التهم مخزنا لقطع غيار سيارات في شارع قصر العيني

مصرع 4 أشخاص وإصابة 3 من أسرة واحدة في تصادم ملاكي بمقطورة بقنا

المحمدي يتقدم لمنتخب مصر أمام سوازيلاند بعد 6 دقائق .. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

BMW Z4 بسواعد رياضية

أبو الوفا وعضو الاتحاد الإماراتي يتبادلان الدروع التذكارية.. صور

نسناس وتمساح وحرباء.. رفاق درب 5 فتيات.. قصة حب من نوع آخر.. صور

الأميرة يوجيني وزوجها يغادران الكنيسة في سيارة جيمس بوند .. صور

قصة تاج زفاف الأميرة أوجيني وهكذا يبلغ حجم الزمردة.. صور

فيديو

وزير النقل:2020 ظهور عربات التحالف الروسي المجري في السوق
الخشت: شيخ الأزهر عينني عضوا بمجلس إدارة مركز حوار الأديان
بكري: تركيا اعتقلت جمال خاشقجي على خلفية علاقته بـ فتح الله كولن
مصطفى بكري يكشف عن مخطط الإخوان لتفكيك الدول العربية
شاهد.. لأول مرة شاب يعود للحركة بعد شلل دام 5 سنوات

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تنجح جهود الحكومة لحل أزمة توريد محصول القطن ؟

هل تنجح جهود الحكومة لحل أزمة توريد محصول القطن ؟