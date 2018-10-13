أجندة الحوادث.. نظر محاكمة محافظ المنوفية السابق بتهمة الرشوة.. ومحاكمة 213 متهمًا من عناصر تنظيم بيت المقدس

نظر طعن "أوبر وكريم" على حكم وقف نشاطها داخل مصر

استكمال محاكمة قاتلة عريسها في شبين القناطر

استكمال محاكمة المتهمين بقتل عروس بنها

تشهد ساحات المحاكم على مستوى الجمهورية العديد من القضايا التى تشغل الرأى العام، حيث تنظر محكمة جنايات الجيزة، اليوم السبت، محاكمة هشام عبدالباسط، محافظ المنوفية السابق، واثنين آخرين، لاتهامهم بطلب والتوسط في جريمة رشوة مُقدرة بـ27 مليونا و450 ألف جنيه، مقابل إسناد أعمال عدد من المشروعات التي تجريها المحافظة لشركة مملوكة لأحد المتهمين، وتسهيل استلام الأعمال وسرعة صرف مستحقاتها المالية.تعقد الجلسة برئاسة المستشار بلال محمد عبدالباقي، وعضوية المستشارين أحمد صادق قرني، وإبراهيم لملوم، وأمانة سر أسعد النوبى ومحمد هاشم.كانت تحقيقات النيابة العامة، كشفت قيام المتهمين هشام عبدالباسط، وعاصم أحمد فتحى رئيس مجلس إدارة شركة «إيه أي أكتيف» لتكنولوجيا المعلومات، وأحمد سعيد أحمد مالك مركز «اوناسيس» لخدمة السيارات، قاموا في خلال الفترة من فبراير 2017 حتى 14 يناير 2018، أن المتهم الأول بصفته موظفا عموميا محافظ المنوفية، طلب وأخذ لنفسه، عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن طلب من المتهم الثانى مبلغ 27 مليونا و485 ألف جنيه، حصل عليهم بواسطة المتهم الثالث، مقابل إسناد مشروعات تطوير ورفع كفاءة وتوريد عدد من المنشآت التابعة لمحافظة المنوفية لشركة المتهم الثاني، وقبولها كمقاول من باطن الشركة المتحدة للطباعة والنشر وتكنولوجيا المعلومات وعدم الاعتراض عليها، وتسهيل استلام الأعمال وسرعة إنهاء إجراءات صرف المستحقات المالية الناشئة من تلك الأعمال، على النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات.وتنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم السبت، محاكمة 213 متهمًا في القضية رقم 423 لسنة 2013، حصر أمن الدولة العليا، المعروفة إعلاميًا بـ"أنصار بيت المقدس".تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحي الرويني وخالد حماد، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد ووليد رشاد.أسندت النيابة العامة للمتهمين، تُهم ارتكاب جرائم تأسيس وتولي قيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة في حركة حماس "الجناح العسكري لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.وتنظر الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، اليوم السبت، الطعن المقام من الحكومة وشركة أوبر وكريم المختصة بالنقل الجماعي، تطالب من خلاله ببطلان الحكم الصادر من الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري القاضي بوقف نشاط الشركة ووقف عملها في مصر.واختصم الطعن رقم ٤٧٥٧٣ لسنة ٦٤ قضائية عليا، كلا من أصحاب الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري.وذكر الطعن أن امتناع الجهات الإدارية عن إصدار القرارات اللازمة لتوفيق أوضاع الشركة حفاظا على حقوق العاملين بها يشكل قرارا سلبيا بالامتناع مخالف لصحيح حكم القانون والدستور، مؤكدًا أن استمرار ذلك الامتناع سيؤدى إلى زيادة نسبة البطالة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.وأكد الطعن أن التطبيق الخاص بالشركتين مرخص من قبل وزارة الاستثمار، أي أنه قانوني، وفى 17 نوفمبر 2017 أخذت الشركة موافقة من الدولة للعمل، وانتظرتا إصدار قانون رسمي من قبل مجلس النواب ينظم عملها، الأمر الذي يشير إلى أن عمل الشركة قانوني ورسمي.وتنظر محكمة جنايات بنها، اليوم السبت، محاكمة 4 متهمين، بقتل الطالبة "تقى" في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"عروس بنها".وكان رجال الأمن بالقليوبية قد ألقوا القبض- فى شهر مارس 2017- على كل من "حسان. ص" الشهير بـ"حسان الوزير" 19 سنة- طالب، و"أحمد.ح. ق"، الشهير بـ"أوسة"، المتهمين الرئيسيين.وتبين تورط اثنين آخرين شقيقي المتهم الأول، في واقعة قتل تقى ناجي، الطالبة بكلية الآداب ببنها، يوم نقل أثاث الزوجية الخاص بها، بـ21 طعنة نافذة في أماكن متفرقة بالرقبة والصدر والرئة اليسرى واليد وأماكن متفرقة من الجسد، كما في جاء في تقرير الطب الشرعي.كما تنظر محكمة جنايات بنها، اليوم السبت، محاكمة ربة منزل قتلت عريسها، في شبين القناطر بمحافظة القليوبية، بعد شهر من الزواج، وذلك في القضية المعروفة بـ"عريس شبين".وكانت منطقة شبين القناطر، التابعة لمحافظة القليوبية، قد شهدت، فى مايو 2017، نهاية مأساوية لعامل دوكو سيارات، يدعى "م ح" 26 سنة، حينما دخلت عليه زوجته "ن ع" 21 سنة، ليلًا أثناء نومه، ومزقت أحشائه؛ بسبب خلافات زوجية.وأمرت النيابة بحبس المتهمة، وإحالتها إلى محكمة الجنايات؛ لنظر محاكمتها بتهمة قتل زوجها.