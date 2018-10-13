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ثقافة

مناقشة مستقبل الثقافة في مصر بالمنوفية

السبت 13/أكتوبر/2018 - 08:01 ص
صدى البلد
جمال الشرقاوي
نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة المنوفية التابع لإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافى، بمكتبة حديقة الطفل بالشهداء محاضرة بعنوان " مفهوم الدولة المدنية" ألقاها ناصر عوض بمدرسة سيدي شبل الثانوية التجارية المشتركة بالشهداء، بدأ حديثه بتعريف الدولة المدينة هي دولة تحافظ وتحمي كل أعضاء المجتمع بغض النظر عن انتماءاتهم القومية أو الدينية أو الفكرية هناك عدة مبادئ ينبغي توافرها في الدولة المدنية، والتي أن نقص أحدها فلا تتحقق شروط تلك الدولة أهمها أن تقوم تلك الدولة علي السلام والتسامح وقبول الآخر والمساواة في الحقوق والواجبات.

كما قام قصر ثقافة الطفل بشبين الكوم بعرض بروجكتور للأطفال بمدرسة الأحمدية بمناسبة انتصارات أكتوبر المجيدة الفيلم يدور حول أسرة من سيناء ولديها طفل أسمه صالح، وكان هذا الطفل يتعاون مع المخابرات العامة لرصد تحركات العدو الصهيوني.

وفى بيت ثقافة تلا عقدت لمناقشة كتاب " مستقبل الثقافة فى مصر " تأليف الدكتور طه حسين،ألقاها عزت خليل، تحدث فيها عن التاريخ الثقافى فى مصر على مر العصور، من العصر القديم مرورًا بالعصر الحديث، وتطرق إلى تطور التعليم ونظرياته وأهميته، واختتم حديثه عن الدور الثقافي للدولة والمجتمع فى العصر الحديث، أعقبها عرض فني لفرقة المنوفية للموسيقى العربية بنادي كفر المصيلحة الرياضي، قدمت من خلاله مجموعة من الأغاني المتميزة التي نالت إعجاب الحضور.

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