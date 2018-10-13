تجارة عين شمس تنظم ورشة Technical analysis.. اليوم

تنظم إدارة برنامج الساعات المعتمدة بكلية التجارة جامعة عين شمس، ورشة عمل عن التحليل الفني «Technical analysis»، تحت رعاية الدكتور خالد قدري عميد الكلية.



وأكد الدكتور خالد قدري، عميد كلية التجارة، أن ورشة العمل، يحاضر بها خبير التحليل الفني، عبدالرحمن متولي، وذلك اليوم السبت الموافق 13 أكتوبر الجاري، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بقاعة ا.د حسين النوري.



وأضاف قدري، في البيان الصادر عن الكلية أن ورشة التحليل الفني «Technical analysis»، تأتي في إطار حرص الكلية علي تأهيل طلابها لسوق العمل.