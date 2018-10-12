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برلمان

نائب: الإخوان الجماعة الأم للإرهاب ولن يكون لها دور مستقبلًا

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 11:55 م
النائب يسري المغازي
النائب يسري المغازي
أحمد أيمن
أكد النائب يسري المغازي وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، على تأييده التام للتصريحات التي أدلى بها الرئيس السيسي. وقال فيها إن الإخوان لن يكون لهم دور في مصر وأن قادتهم وراء تدمير الدول ونشر الفوضى.

وأشار "المغازي" في بيان له اليوم، أن ما قاله الرئيس السيسي هو الحقيقة كاملة بدون مواربة فالاخوان الارهابيون انكشفوا تماما في مصر. وحقدهم الأسود على الدولة هو ما دفع لخروج 30 مليون مواطن مصري للشوارع في ثورة 30 يونيو يطالبون الجيش بالتدخل وإزاحة هذه العصابة عن الحكم.

وما فعلوه بعد خلعهم من أعمال إرهابية وقتل للجنود والمدنيين يؤكد أن الاخوان أم الجماعات الارهابية. وانه لا يمكن بعد كل ما جرى ان يكون لها او لافرادها لعشرات السنين القادمة أي دور في السلطة أو الحكم، قائلا في جملة موجزة" تطرفهم .. قتلهم وارهابهم قضى عليهم".

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