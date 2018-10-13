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مرأة

درة بإطلالة ساحرة وجذابة بمهرجان السينما العربية

السبت 13/أكتوبر/2018 - 12:00 ص
صدى البلد
علا أحمد
توافد عدد من النجوم الى مهرجان السينما العربية" فى دورته الثالثة، والمقام حاليا بجامعة مصر.

وكان من بين الفنانين الذين حضروا فعاليات مهرجان السينما العربية، الفنانة درة، ولفتت وخطفت أنظار الجميع بإطلالة جذابة وساحرة للغاية، فارتدت فستانا باللون البيبي بلو والذي جعلها تبدو كالملاك.

واختارت الفنانة درة الفستان من قماش الشيفون، كما اختارت ماكياج بسيطا للغاية وهو ما تناسب كثيرا مع لون الفستان، وكذلك وفقت كثيرا في إختيار تسريحة الشعر حيث فضلت رفعه عن كتفيها، وكذلك إختيارها للأكسسوارات كان جذابا للغاية.

واعتادت الفنانة درة الظهور بإطلالات هادئة وبسيطة وهو ما جعلها تحلق منفردة بفستاين مميزة وجذابة تلاقي إعجاب محبيها دائما.

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