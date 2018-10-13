رحالة نوبي يقطع 2000 كيلومتر بدراجته لترويج السياحة.. مصر بلد جميل.. صور

محمد عوض عبد المولى هو شاب في عامه 24 عاماً، شهرته "سيسيه النوبي" ابن بلاد النوبة ومحافظة أسوان، بدأ رحلته الأسبوع الماضي من القاهره متجهاً إلي الواحات البحرية ثم إلى مركز الفرافرة إلي أن وصل إلي مركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، ليستكمل بعد ذلك رحلته الي واحة الخارجه ثم بتاريس ومنها إلى الأقصر وأسوان.

ويقول سيسيه النوبي، إن الرحلة تهدف إلى تشجيع السياحة الداخلية بمصر والتعرف على واحاتها الخلابة، المنتشرة بالصحراء الغربية، والتأكيد على أن مصر بلد الأمن والأمان، مضيفاً أن رحلته بدأت من منطقة وسط البلد بالقاهرة، ثم اتجه إلى الواحات البحرية، حيث قام بزيارة جبل الانجليز، وبئر سجام، والصحراء السوداء، وبعد التخييم لليلة واحدة بالبحرية، توجه نوبي إلي واحة الفرافرة، حيث قام بزيارة الصحراء البيضاء، ومتحف الفنان بدر عبد المغني أحد أشهر فناني الوادي الجديد وواحة الفرافرة، وبئر 3 الإستشفائي ثم وصل اليوم الي واحة الداخلة.

وأوضح النوبي، أن رحلته للوادي الجديد، تتضمن زيارة واحات الداخلة، وبلاط، والخارجة، وباريس، حيث سيقوم بجولة سياحية لعدد من المعالم الأثرية بها، تشجيعاً للسياحة ودعوة أصدقائه من المصريين والأجانب إلى زيارة واحات الوادي الجديد الخلابة، والتعرف على طبيعتها الساحرة ومعالمها الأثرية الفريدة كقرية القصر الإسلامية، ومعابد هيبس والغويطة ودوش ومقابر البجوات.



