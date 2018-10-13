داليا صلاح: هروب الأب بالطفل يكون نكاية في الأم وأثره لا يمحوه الزمن

قالت داليا صلاح، مدير المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة الخلافات الزوجية الضحايا فيها هم الأطفال، وتكون النكاية في الطرف الآخر هي أكبر هم الطرفين.



وأضافت في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" الأب يستخدم بعض الحقوق بطريقة ظالمة منها الولاية التعليمية والرؤية، فيقوم مثلًا الأب بنقل الولاد من مدرستهم لمكان بعيد حتى يصعب على الأم رعايتهم.



وتابعت: أحيانًا العند يجعل الأم تمنع الأب من رؤية طفله وتقوم بشحن الطفل ضد والده مما يدفع الأب للهروب بالطفل، ورغم أن الأم تحصل على الطفل فى النهاية إلا أن ذلك يترك أثر نفسي كبير على الطفل من والده.



وأكدت أن قانون الطفل من أقوى القوانين لكننا لا نقوم بتفعيله ،وقانون الأحوال الشخصية يحتاج للتغيير خاصة المادة التى تخص الرؤية.



وأشارت إلى أن الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل تنص على مصلحة الطفل الفضلى، والمادة 80 من قانون الطفل تنص على نفس الجملة لذلك يجب على الأم تفضيل مصلحة ابنها ،وعدم حرمان الطفل من والده الذي يمده بالحب والتربية والأنفاق.

