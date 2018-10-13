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منذر رياحنة: ما زلت مصدوما من خبر وفاة صديقي ياسر المصري.. فيديو

السبت 13/أكتوبر/2018 - 12:39 ص
صدى البلد
حمزة شعيب
قال الفنان الأردني منذر رياحنة إنه خطى خطواته الفنية الأولى جنبا إلى جنب مع الفنان الأردني الراحل ياسر المصري، واشتركا في الكثير من الأعمال، أهمها مسلسل "نمر بن عدوان" الذي حصلا من خلاله على العديد من الجوائز، وكان سببا في شهرتهما بشكل كبير.

وتابع رياحنة خلال لقائه مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامجها "معكم" على شاشة سي بي سي cbc، في لقاء خاص للحديث عن الفنان الراحل، أنه ما زال مصدوما بخبر موته، وإلى هذه اللحظة لا يصدق، لافتا إلى أنه حين اتصل به أصدقاؤه ليبلغوه أن "ياسر أعطاك عمره" ظل وقتا حتى استوعب ما يقال له، وكان ذلك رابع أيام عيد الأضحى.

ووصف رياحنة خبر وفاة صديقه بأنها الصدمة الأكبر في حياته، حيث لم يكن هناك أي ظواهر لذلك ولم يمهد المصري بمرض أو خلافة، وجاءت في الوقت التي بدأت الخطوة تثبت وبدأ ياسر يُعرف في مصر.

وأشار رياحنة إلى أن المصري لا يحتاج الحديث عنه كفنان لأن أعماله تتحدث عنه، ولكن على المستوى الإنساني كان لا يوجد منه فكان بسيطا، هادئا، طيبا، كريما حضوره يعطي المكان هيبة، ويحب جميع الناس، والجميع يحب التعامل معه.

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