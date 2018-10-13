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رياضة

الجزائر تضرب بنين بثنائية وتبتعد بصدارة المجموعة بتصفيات أمم إفريقيا

السبت 13/أكتوبر/2018 - 12:37 ص
صدى البلد
نور عادل
حقق منتخب الجزائر الفوز على نظيره بنين بهدفين نظيفين بالمباراة التي أقيمت الجمعة بملعب مصطفى شاكر بالجزائر وذلك في مباراة الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2019

الفوز رفع رصيد منتخب الجزائر الى 7 نقاط ليعزز موقعه في صدارة المجموعة الرابعة، بفارق ثلاث نقاط على منتخب بنين صاحب المركز الثاني، ثم يأتي منتخب جمهورية غامبيا ثالثًا، ومنتخب توجو رابعًا بنقطتين.

افتتح المنتخب الجزائري التسجيل في الدقيقة الحادية والعشرين، بعد كرة مرفوعة من ركلة ركنية عن طريق النجم رياض محرز، قابلها ياسين بن زية برأسية على القائم الثاني، لتتهيأ إلى قلب الدفاع رامي بن سبعيني الذي سددها في المرمى بنجاح.

وجاء الهدف الثاني لمحاربي الصحراء في الدقيقة الرابعة والسبعين من المباراة، عن طريق المتألق بغداد بونجاح من انفراد تام بالحارس وسددها على يساره ببراعة كبيرة، لينتهي اللقاء بفوز المنتخب الجزائري بهدفين دون رد من الضيوف.

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