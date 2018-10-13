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أخبار البلد

الدبيكي: دمج شركات قطاع الأعمال لا يجب أن يؤثر على حقوق العمال

السبت 13/أكتوبر/2018 - 12:25 ص
صدى البلد
محمد غالي
قال أحمد الدبيكي رئيس النقابة العامة للعلوم الصحية، ونائب رئيس الاتحاد العام لعمال مصر، ان وزارة قطاع الأعمال العام تسعي لتطوير شركات الأدوية التابعة لها عن طريق دمج الشركات لتوفير أقصى استفادة من كل شركة.

أكد نائب رئيس الاتحاد في تصريحات لـ"صدي البلد" انه يجب إعادة هيكلة هذه الشركات وتوضيح الامور مضيفا انه يجب الحفاظ علي حقوق العمال إثر عملية الدمج.

وأوضح الدبيكي أن يجب تطوير شركات الادويه لانها الامل الوحيد للمواطنين لتوفيره بسعر مناسب لهم، مضيفا ان لتطوير التأمينات الطبيه يجب تحسين خدمة الدواء.

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