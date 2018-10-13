زكريا ناصف عن إصابة محمد صلاح: صدمة ومش وقتها.. فيديو

علق الإعلامي زكريا ناصف، على إصابة محمد صلاح فى مباراة سوازيلاند وخروجه من المباراة.



وقال ناصف عبر برنامجه الماتش المذاع علي قناة صدي البلد ، إصابة صلاح صدمة بالنسبة لنا جميعا، معلقا، "مش وقتها خالص".



وتابع، الأزمة التي ستواجه المنتخب أن مباراة العودة أمام سوازيلاند يوم الثلاثاء القادم ، وأهم شئ أن صلاح يكون ليس لديه أى سوء سواء متواجد مع المنتخب أم لا.

