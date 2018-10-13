ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

زكريا ناصف عن إصابة محمد صلاح: صدمة ومش وقتها.. فيديو

السبت 13/أكتوبر/2018 - 12:24 ص
زكريا ناصف
زكريا ناصف
حسن العمدة
علق الإعلامي زكريا ناصف، على إصابة محمد صلاح فى مباراة سوازيلاند وخروجه من المباراة.

وقال ناصف عبر برنامجه الماتش المذاع علي قناة صدي البلد ، إصابة صلاح صدمة بالنسبة لنا جميعا، معلقا، "مش وقتها خالص".

وتابع، الأزمة التي ستواجه المنتخب أن مباراة العودة أمام سوازيلاند يوم الثلاثاء القادم ، وأهم شئ أن صلاح يكون ليس لديه أى سوء سواء متواجد مع المنتخب أم لا.

ترشيحاتنا

أجيري يكشف السبب الرئيسي وراء إصابة محمد صلاح

الرئيس السيسي في حواره لصحيفة الشاهد الكويتية: مصر خرجت من فوضى الإخوان بفضل رسوخ مؤسسات الدولة.. ولن يكون لهم دور مادمت موجودا.. الإصلاح الاقتصادي يستمر.. وسوريا بدأت التعافي

توفيق عكاشة: بحب مصر و متيم بها.. فيديو

عمرو وردة يضيف الهدف الثاني لمنتخب مصر أمام سوازيلاند.. فيديو

أحمد ناجي: محمد الشناوي لا يتحمل مسؤولية هدف سوازيلاند.. فيديو

وزير النقل:2020 ظهور عربات التحالف الروسي المجري في السوق

ضبط أخطر عصابة لانتحال صفة رجال الشرطة بالبدرشين.. فيديو

متحدث البرلمان: السيسي أصاب كبد الحقيقة بوصف الإخوان خطرًا على العرب

طارق يروي تفاصيل وفاة أسرته إثر تسريب غاز

المحمدي يتقدم لمنتخب مصر أمام سوازيلاند بعد 6 دقائق .. فيديو

أنغام تعلق على وفاة شقيقتها غنوة

ترامب: سأتصل بالعاهل السعودي بشأن خاشقجي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

BMW Z4 بسواعد رياضية

أبو الوفا وعضو الاتحاد الإماراتي يتبادلان الدروع التذكارية.. صور

نسناس وتمساح وحرباء.. رفاق درب 5 فتيات.. قصة حب من نوع آخر.. صور

الأميرة يوجيني وزوجها يغادران الكنيسة في سيارة جيمس بوند .. صور

قصة تاج زفاف الأميرة أوجيني وهكذا يبلغ حجم الزمردة.. صور

فيديو

وزير النقل:2020 ظهور عربات التحالف الروسي المجري في السوق
الخشت: شيخ الأزهر عينني عضوا بمجلس إدارة مركز حوار الأديان
بكري: تركيا اعتقلت جمال خاشقجي على خلفية علاقته بـ فتح الله كولن
مصطفى بكري يكشف عن مخطط الإخوان لتفكيك الدول العربية
شاهد.. لأول مرة شاب يعود للحركة بعد شلل دام 5 سنوات

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تنجح جهود الحكومة لحل أزمة توريد محصول القطن ؟

هل تنجح جهود الحكومة لحل أزمة توريد محصول القطن ؟