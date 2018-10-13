BMW Z4 بسواعد رياضية

داخل جناحها المتميز بمعرض باريس الدولى للسيارات كشف الصانع الالمانى الشهير BMW عن الجيل الجديد من سيارتها الرياضية

Z4 .. وسيتوفر للسيارة الرودستر الجديدة المزوّدة بالسقف القماشي محركات مختلفة، فبجانب الموديل M40i المعتمد على سواعد محرّك سداسي الأسطوانات على شكل مستقيم سعة 3000 سى سى بقوة 340 حصانا مما يجعلها أكثر رياضية يتوفر أيضا الموديلان 30i و20i.



ويعتمد الموديلان على محرّك رباعي الأسطوانات سعة 2000 سى سى وبقوة 258 حصان أو بقوة 197 حصانا ويمكن لتلك السيارة الرياضية التسارع من الثبات إلى 100 كم/س في غضون 6.6 ثانية .. كما تصل إلى السرعة القصوى 240 كم/س.



ومع تغيير الجيل الجديد تكون السيارة قد ودعت السقف الصلب القابل للطي.. كما تظهر السيارة ثنائية المقاعد بأبعاد جديدة، لكن طول قاعدة العجلات قل. كما فقدت 50 كلغ من وزنها.