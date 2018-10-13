العمل السياسي بالجامعة.. محاضرة بثقافة المنوفية

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة المتنوعة بثقافة المنوفية تضمنت عقد ببيت ثقافة قويسنا محاضرة "العمل السياسى بالجامعة ...المفهوم والضوابط" ألقاها الدكتور أسامة القدوسي أستاذ الأدب الفرنسي بجامعة المنوفية، بدأ حديثه موضحًا أن الجامعة فى العقود الماضية لم تكن مجرد مدرجات لتلقى المحاضرات فقط، وأصبحت مهمة الجامعة الأن التعليم فقط واجتياز مراحل التعليم لنيل الشهادة والحصول على فرص عمل.





وأكد على ضرورة التفرقة بين التثقيف السياسي والتيار أو الحزب السياسي، وضرورة التوعية السياسية للطلبة بشكل صحيح، وعلى هامش المحاضرة أقيمت أمسية شعرية لنادى أدب قويسنا بحضور عدد من الشعراء، وأعضاء نادي الأدب، بالإضافة إلى عمل ورشة تعليم الخط العربي.





كما أقام بيت ثقافة الشهداء مناقشة لكتاب «الدين والعلم والمال» تأليف جابر عصفور ألقاها حسين منصور، تحدث عن أهمية الدين فى الحياة والعلم داخل المجتمع وتأثير المال على العلم والدين، بمناسبة الاحتفال بذكري نصر أكتوبر اختتمت اليوم بمكتبة منشأة معرض رسوم الأطفال انتصارات أكتوبر.



