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ثقافة

العمل السياسي بالجامعة.. محاضرة بثقافة المنوفية

السبت 13/أكتوبر/2018 - 02:01 ص
صدى البلد
طارق موسى
نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة المتنوعة بثقافة المنوفية تضمنت عقد ببيت ثقافة قويسنا محاضرة "العمل السياسى بالجامعة ...المفهوم والضوابط" ألقاها الدكتور أسامة القدوسي أستاذ الأدب الفرنسي بجامعة المنوفية، بدأ حديثه موضحًا أن الجامعة فى العقود الماضية لم تكن مجرد مدرجات لتلقى المحاضرات فقط، وأصبحت مهمة الجامعة الأن التعليم فقط واجتياز مراحل التعليم لنيل الشهادة والحصول على فرص عمل.

وأكد على ضرورة التفرقة بين التثقيف السياسي والتيار أو الحزب السياسي، وضرورة التوعية السياسية للطلبة بشكل صحيح، وعلى هامش المحاضرة أقيمت أمسية شعرية لنادى أدب قويسنا بحضور عدد من الشعراء، وأعضاء نادي الأدب، بالإضافة إلى عمل ورشة تعليم الخط العربي.

كما أقام بيت ثقافة الشهداء مناقشة لكتاب «الدين والعلم والمال» تأليف جابر عصفور ألقاها حسين منصور، تحدث عن أهمية الدين فى الحياة والعلم داخل المجتمع وتأثير المال على العلم والدين، بمناسبة الاحتفال بذكري نصر أكتوبر اختتمت اليوم بمكتبة منشأة معرض رسوم الأطفال انتصارات أكتوبر.

وفى هذا السياق أقام بيت ثقافة الماي مناقشة كتاب حرب 10 رمضان " تأليف وصفي ال وصفي ألقتها مسؤولة الطفل وقامت بمناقشة الأطفال وتعريفهم بحرب أكتوبر وكيف استطاع الجيش المصري بصبره وعزيمته هزيمة العدو وتحقيق النصر. بالإضافة لإقامة بيت ثقافة شبرا بخوم محاضرة تنمية مهارات تعلم كيفية التعامل مع الكمبيوتر، وتم اختبار كل طفل في معرفة مهاراته في التعامل مع الكمبيوتر ألقتها مديرة نادي التكنولوجيا.

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