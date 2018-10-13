جريشة يفوز برئاسة مجلس إدارة مركز شباب دنديط بالدقهلية

فاز الحكم الدولى جهاد جريشة برئاسة مجلس إدارة مركز شباب دنديط التابع لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية كما فازت قائمته بالكامل وذلك فى الانتخابات التى أجريت أمس الجمعة.



فيما أجريت الانتخابات تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتور كمال جاد شاروبيم محافظ الدقهلية ورمضان شوربه وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية ورياض جمال الدين وكيل المديريه للشباب وباشراف الدكتور طارق باشا مدير عام الإدارة وتنافست فيها قائمتين.



وضمت قائمة الكابتن جهاد جريشة كلا من محمد علي الجمال نائب الرئيس وسيد عبد السلام أمين الصندوق وطه العادلي ومحمد عطية هلال والدكتور محمود طاهر اللبودي ومحمد مصطفى إسماعيل رامي السلاموني أعضاء تحت السن .