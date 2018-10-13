رئيس جمعية مصطفى محمود الفلكية يكشف فكرة المرصد المتنقل

قال عمرو عبد الوهاب رئيس جمعية مصطفى محمود الفلكية، إن فكرته في عمل مرصد فلكي متنقل هدفها مشاركة المجتمع المصري وتحديدا فئة الشباب والأطفال في المتعة باكتشاف السماء وما تحتويه من أشياء عظيمة.



وأضاف عبدالوهاب خلال لقائه مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامجها "معكم" الذي يعرض على شاشة سي بي سي cbc، أنه بدأ في تنفيذ الفكرة بتجهيز سيارة "4X4" بالتليسكوبات والكاميرات الحديثة، وبدأ في التواصل مع الأطفال من خلال صفحته على موقع التواصل الاجتماعي، بدعوتهم للحضور في المكان والموعد الذي يحدده، والمتعة بالسماء من خلال مرصده المتحرك.



وأوضح عبدالوهاب أن بداية شغفه بهذا الأمر بدأت منذ طفولته، حيث تربى في إحدى قرى الصعيد بمحافظة المنيا، وكانت الكهرباء تأتي في قريته ساعتين وتنقطع باقي اليوم، ما أتاح له فرصة النظر للسماء والاستمتاع بها.



وكذلك ساهمت والدته في هذا الأمر والتي علمها كثرة النظر للسماء بعض الظواهر الفلكية والتي لم تكن تعرف اسمها ولا أسبابها، فكانت تسأله فأخذ على عاتقه البحث كي يجيبها على كل ما يدور بخاطرها.



وأشار عبدالوهاب إلى أن الصدفة هي التي جعلته يعرف جمعية مصطفى محمود الذي بات يترأسها الآن، بعد سنوات من البحث عن مكان يمارس فيه موهبته وشغفه بالفلك.