ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

رئيس جمعية مصطفى محمود الفلكية يكشف فكرة المرصد المتنقل

السبت 13/أكتوبر/2018 - 06:21 ص
أرشيفية
أرشيفية
حمزة شعيب
قال عمرو عبد الوهاب رئيس جمعية مصطفى محمود الفلكية، إن فكرته في عمل مرصد فلكي متنقل هدفها مشاركة المجتمع المصري وتحديدا فئة الشباب والأطفال في المتعة باكتشاف السماء وما تحتويه من أشياء عظيمة.

وأضاف عبدالوهاب خلال لقائه مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامجها "معكم" الذي يعرض على شاشة سي بي سي cbc، أنه بدأ في تنفيذ الفكرة بتجهيز سيارة "4X4" بالتليسكوبات والكاميرات الحديثة، وبدأ في التواصل مع الأطفال من خلال صفحته على موقع التواصل الاجتماعي، بدعوتهم للحضور في المكان والموعد الذي يحدده، والمتعة بالسماء من خلال مرصده المتحرك.

وأوضح عبدالوهاب أن بداية شغفه بهذا الأمر بدأت منذ طفولته، حيث تربى في إحدى قرى الصعيد بمحافظة المنيا، وكانت الكهرباء تأتي في قريته ساعتين وتنقطع باقي اليوم، ما أتاح له فرصة النظر للسماء والاستمتاع بها.

وكذلك ساهمت والدته في هذا الأمر والتي علمها كثرة النظر للسماء بعض الظواهر الفلكية والتي لم تكن تعرف اسمها ولا أسبابها، فكانت تسأله فأخذ على عاتقه البحث كي يجيبها على كل ما يدور بخاطرها.

وأشار عبدالوهاب إلى أن الصدفة هي التي جعلته يعرف جمعية مصطفى محمود الذي بات يترأسها الآن، بعد سنوات من البحث عن مكان يمارس فيه موهبته وشغفه بالفلك.

ترشيحاتنا

أحمد الفيشاوي يواصل تقبيل زوجته على السجادة الحمراء

طريقة مبتكرة لتقديم الفيشار لأطفالك

إخماد حريق التهم مخزنا لقطع غيار سيارات في شارع قصر العيني

عز وشيرين رضا وليلي علوي الأفضل في حفل السينما العربية ACA..صور

محمد شاهين عن كريزي ماركت: وافقت على تقديم البرنامج في 3 دقائق..فيديو

أكاديمية الطيران تستأنف تدريب الطبيب المختص بالركب الطائر

حطام غواصة تشيرنوبيل النازية يسبب كارثة في النرويج.. صور

اليوم.. استكمال محاكمة قاتلة عريسها في شبين القناطر

الأب الروحى يتربع على يوتيوب بحلقة جديدة

مسئول يفجر مفاجأة عن مقتل الدبلوماسي الأمريكي في مدغشقر

شيئان عليك فعلهما للحصول على البركة في حياتك.. فيديو

شقيق الفنان ياسر المصري يروي تفاصيل الحادث الذي أودى بحياته

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مفيدة شيحة: لا تراودنى فكرة تقديم برنامج بشكل منفرد.. صور

عز وشيرين رضا وليلي علوي الأفضل في حفل السينما العربية ACA..صور

BMW Z4 بسواعد رياضية

أبو الوفا وعضو الاتحاد الإماراتي يتبادلان الدروع التذكارية.. صور

نسناس وتمساح وحرباء.. رفاق درب 5 فتيات.. قصة حب من نوع آخر.. صور

فيديو

محمد شاهين عن كريزي ماركت: وافقت على تقديم البرنامج في 3 دقائق..فيديو
شاهد.. رسالة منذر رياحنة لصديقه الفنان الراحل ياسر المصري
صاحب محل دواجن: المواطن بيحب يشوف الفرخة مذبوحة قدامه.. فيديو
وزير النقل: قطار فائق السرعة يربط العلمين بالعين السخنة بطول 530 كيلومتر.. فيديو
حكيم يشارك في مبادرة 100 مليون صحة باغنية اللي عايز بكرة احلي

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تنجح جهود الحكومة لحل أزمة توريد محصول القطن ؟

هل تنجح جهود الحكومة لحل أزمة توريد محصول القطن ؟