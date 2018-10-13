اليوم.. مصر والأردن في نهائي البطولة العربية للرجبي

يسدل الستار بعد عصر اليوم السبت على منافسات البطولة العربية الرابعة لسباعيات الرجبي المقامة على ملعب كرة القدم بالمركز الأوليمبى لإعداد المنتخبات الوطنية بالمعادى، والتى استمرت على مدار يومين بمشاركة ستة منتخبات عربية هى مصر والأردن والإمارات والعراق وليبيا والسودان ، حيث يحتل المنتخب الأردن قمة المجموعة بفارق الأهداف عن المنتخب المصرى ، وأصبح اللقاء الذي يجمع المنتخبين ظهر اليوم سوف يحدد بطل النسخة الرابعة، في حين يحتل المنتخب الإماراتي المركز الثالث ، وتحتل منتخبات ليبيا والعراق والسودان المراكز من الرابع وحتى السادس على الترتيب.



وتقام اليوم تسع مباريات، حيث يلعب المنتخب المصرى مع نظيره السودانى ، ثم يلتقى المنتخب العراقى مع ليبيا ، والمنتخب الأردني مع الإمارات، ويواجه المنتخب السوداني نظيره العراقى ، ويلعب المنتخب المصرى مع الأردن ، ويلتقي المنتخب الليبي مع نظيره الإماراتى ، ثم يلعب أول المجموعة مع صاحب المركز الثاني على كأس البطولة، والثالث والرابع على الميدالية البرونزية ، والخامس والسادس لتحديد المركزين قبل الأخير ، والأخير.