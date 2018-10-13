محمد شاهين عن كريزي ماركت: وافقت على تقديم البرنامج في 3 دقائق..فيديو

استضافت الإعلامية منى الشاذلي، الجمعة، في برنامجها "معكم" الذي يعرض على شاشة سي بي سي cbc، كلا من الفنان محمد شاهين، والمنتجة دينا هاشم، مقدم والمنتجة الفنية لبرنامج “Crazy Market” كريزي ماركت الذي بدأ عرضه مؤخرا على شاشة cbc.



وقال شاهين إن فكرة البرنامج قائمة على أساس التنافس بين اثنين من العائلة بتقديم طبخة يختار الأفضل منها ثلاث حكام متخصصين في الطهي، على أن يكون الحكم الرابع أحد أفراد أو صديق المتسابقين، والذي يحكم بين الطبقين دون أن يعرف أي منهما طبخه.



وأشار شاهين إلى أنه يكون هناك تحد في بداية البرنامج باختيار صعب يعيقهما في التسوق، حيث يشتريان الطعام الذي سوف يطبخونه بأنفسهما، فمثلا كان تحدي أحد الحلقات ارتداء المتسابقتين القفازات الخاصة بالملاكمة أثناء تسوقهما، في السوبر ماركت.



وأوضح شاهين أنه برغم تخوفه من أن يقدم برنامج، وفكرة أن يكون مذيعا، إلا أنه تحمس جدا للبرنامج، حتى إنه وافق عليه في ثلاث دقائق بحسب ما ذكرت منتجة البرنامج دينا هاشم، والسبب الرئيسي في ذلك أن فكرته قائمة على الطبخ لأنه محب له، والتسوق في السوبر ماركت الذي يعتبره جنته ويحفظ كل ركن فيه.



وعن فكرة البرنامج قالت دينا هاشم إنها قامت على أساس محاولة عمل برنامج عائلي يسعد الناس الذين يحبون الطبخ وفي نفس الوقت يكون فيه حالة مختلفة من المسابقات واللعب.