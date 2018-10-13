ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

محمد شاهين عن كريزي ماركت: وافقت على تقديم البرنامج في 3 دقائق..فيديو

السبت 13/أكتوبر/2018 - 05:41 ص
صدى البلد
حمزة شعيب
استضافت الإعلامية منى الشاذلي، الجمعة، في برنامجها "معكم" الذي يعرض على شاشة سي بي سي cbc، كلا من الفنان محمد شاهين، والمنتجة دينا هاشم، مقدم والمنتجة الفنية لبرنامج “Crazy Market” كريزي ماركت الذي بدأ عرضه مؤخرا على شاشة cbc.

وقال شاهين إن فكرة البرنامج قائمة على أساس التنافس بين اثنين من العائلة بتقديم طبخة يختار الأفضل منها ثلاث حكام متخصصين في الطهي، على أن يكون الحكم الرابع أحد أفراد أو صديق المتسابقين، والذي يحكم بين الطبقين دون أن يعرف أي منهما طبخه.

وأشار شاهين إلى أنه يكون هناك تحد في بداية البرنامج باختيار صعب يعيقهما في التسوق، حيث يشتريان الطعام الذي سوف يطبخونه بأنفسهما، فمثلا كان تحدي أحد الحلقات ارتداء المتسابقتين القفازات الخاصة بالملاكمة أثناء تسوقهما، في السوبر ماركت.

وأوضح شاهين أنه برغم تخوفه من أن يقدم برنامج، وفكرة أن يكون مذيعا، إلا أنه تحمس جدا للبرنامج، حتى إنه وافق عليه في ثلاث دقائق بحسب ما ذكرت منتجة البرنامج دينا هاشم، والسبب الرئيسي في ذلك أن فكرته قائمة على الطبخ لأنه محب له، والتسوق في السوبر ماركت الذي يعتبره جنته ويحفظ كل ركن فيه.

وعن فكرة البرنامج قالت دينا هاشم إنها قامت على أساس محاولة عمل برنامج عائلي يسعد الناس الذين يحبون الطبخ وفي نفس الوقت يكون فيه حالة مختلفة من المسابقات واللعب.

ترشيحاتنا

4 فوائد سحرية لليمون بخلاف إنقاص الوزن

هشام عرفات: لا خصخصة للمترو وهو أرخص وسيلة نقل في مصر .. فيديو

ترامب: القس برانسون يصل أمريكا اليوم ويزور البيت الأبيض

وزير الداخلية السعودي: نرفض اتهامات قتل جمال خاشقجي

حبس بلطجي أجبر أطفال الشوارع علي التسول.. وإيداع 6 منهم دار رعاية

أكبر ممولة لحملة ترامب مرشح لخلافة نيكي هايلي في الأمم المتحدة

زكريا ناصف: محمد صلاح حطم كل الأرقام

قرار عاجل من الكونجرس بشأن هيلاري كلينتون

حطام غواصة تشيرنوبيل النازية يسبب كارثة في النرويج.. صور

6 مليارات جنيه مشتريات الأجانب بالبورصة منذ بداية العام

منى الشاذلي تروي تفاصيل مكالمتها للفنان الراحل ياسر المصري.. فيديو

مصر تضرب سوازيلاند برباعية بالتصفيات الافريقية.. وأجيري يكشف عن سبب إصابة صلاح.. ومدرب سوازيلاند يتوعد الفراعنة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مفيدة شيحة: لا تراودنى فكرة تقديم برنامج بشكل منفرد.. صور

عز وشيرين رضا وليلي علوي الأفضل في حفل السينما العربية ACA..صور

BMW Z4 بسواعد رياضية

أبو الوفا وعضو الاتحاد الإماراتي يتبادلان الدروع التذكارية.. صور

نسناس وتمساح وحرباء.. رفاق درب 5 فتيات.. قصة حب من نوع آخر.. صور

فيديو

محمد شاهين عن كريزي ماركت: وافقت على تقديم البرنامج في 3 دقائق..فيديو
شاهد.. رسالة منذر رياحنة لصديقه الفنان الراحل ياسر المصري
صاحب محل دواجن: المواطن بيحب يشوف الفرخة مذبوحة قدامه.. فيديو
وزير النقل: قطار فائق السرعة يربط العلمين بالعين السخنة بطول 530 كيلومتر.. فيديو
حكيم يشارك في مبادرة 100 مليون صحة باغنية اللي عايز بكرة احلي

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تنجح جهود الحكومة لحل أزمة توريد محصول القطن ؟

هل تنجح جهود الحكومة لحل أزمة توريد محصول القطن ؟