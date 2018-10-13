استقبال حافل من الرئيس الشيشاني للبطل حبيب نور محمدوف.. شاهد

استقبل رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف ، بطل العالم في الفنون القتالية المختلطة UFC حبيب نور محمدوف في العاصمة غروزني بعد انتصاره على الإيرلندي كونور ماكغريغور.



وكان الاستقبال حافلا حيث نظم قديروف مأدبة عشاء فاخرة على شرف حبيب ، دعا إليها أعضاء نادي "أخمات" في مدينة غروزني، وكان الجميع مرتديا الملابس الرياضية.



وقلّد قديروف حبيب وسام المواطن الفخري في الشيشان وقدم له العديد من الهدايا القيمة وسيارة جديدة.



ويعد الملاكم الروسي حبيب نور ليس الشخصية الرياضية الأولى التى يحرص الرئيس الشيشانى على استقبالها، بعدما سبق وكرم النجم المصرى محمد صلاح المحترف فى نادى ليفربول الإنجليزى فى يونيو الماضى على هامش مشاركة المنتخب الوطنى فى بطولة كأس العالم التى أقيمت فى روسيا.