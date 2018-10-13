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رياضة

طارق يحيي: منتخب مصر له شكل هجومي وهذا الأهم.. فيديو

السبت 13/أكتوبر/2018 - 12:44 ص
طارق يحيي مع زكريا
طارق يحيي مع زكريا ناصف
حسن العمدة
علق طارق يحيي مدرب الزمالك السابق وبتروجيت الحالي، على فوز منتخب مصر برباعية علي سوازيلاند في تصفيات أمم أفريقيا.

وقال "يحيي"، عبر مداخلة هاتفية مع الاعلامي زكريا ناصف فى برنامج الماتش المذاع علي قناة صدي البلد، أن المنتخب خاض الشوط الأول بشكل جيد ومع ضعف المنافس أيضا ولكن بدأ منتخب أن يؤدي كرة هجومية وهذا الأهم بالنسبة لنا بالإضافة ان إجيري غير طريقة اللعب وبدأ الاعتماد علي علي غزال وباهر المحمدي ونجح الأطراف فى تفتيت طريقة لعب سوازيلاند .

وشدد يحيى، علي أن المنتخب يستمر علي ذلك الأداء الذي رأيناه فى مباراة النيجر وسوازيلاند .

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