منى الشاذلي تروي تفاصيل مكالمتها للفنان الراحل ياسر المصري.. فيديو

حكت الإعلامية منى الشاذلي في برنامجها "معكم" الذي يعرض على شاشة سي بي سي cbc، تفاصيل مكالمتها مع الفنان الأردني الراحل ياسر المصري، بعد أن شاهدت دوره في مسلسل "الجماعة"، حيث كان يقدم دور الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.



وقالت الشاذلي إنها طلبت من فريق العمل الخاص بها إحضار رقمه لأنها بحسب تعبيرها حين كانت تشاهد المسلسل رأت ممثلا وموهبة ملء الشاشة، فأرادت أن تعبر له عن إعجابها الشديد بالدور الذي قدمه، وبالفعل هاتفته، وبمجرد أن قدمت نفسها له لاقت تعبيرا وودا كبير، جعلها تشعر أنها تعرفه منذ زمن بعيد، وانتهت المكالمة معه على وعد بحضوره البرنامج معها في أول زيارة يجيء بها إلى مصر.



وتابعت أنه بعد فترة غير رقم هاتفه وأرسل لها رسالة يبلغها بالرقم الجديد، وشعرت بسعادة كبيرة لما فعله، ولكن حال الموت دون أن يأتي للبرنامج حيث وافته المنية في شهر أغسطس الماضي أثر حادث سير أليم.



وأوضحت الشاذلي أنها أحبت أن تحكي قصة المكالمة التي دارت بينها وبين هذا الفنان الجميل، الذي توفى عن عمر 48 عاما في عز نجوميته.