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وزير النقل:2020 ظهور عربات التحالف الروسي المجري في السوق

السبت 13/أكتوبر/2018 - 12:35 ص
هشام عرفات
هشام عرفات
هاني حسين
قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إنه تم التفاوض بشكل مباشر مع التحالف الروسي المجري لإنتاج عربات القطارات، مضيفا:" تحمسنا إلى الموافقة على العرض الروسي المجري بسبب موافقتهم على رغبتنا في الإسراع في توريد عربات القطارات، مع تكييف 50 عربة درجة ثالثة من أصل ألف عربة درجة ثالثة تم الإتفاق على توريدها إلى مصر".

وأضاف " عرفات" في حواره على قناة " روسيا اليوم"، أن التحالف الروسي المجري وافق على إنشاء خط إنتاج عربات القطارات في أحد مصانع الإنتاج الحربي حتى يساعد الشركة الروسية على التصدير لأفريقيا عن طريق مصر".

وتابع:" سيتم إستلام 1300 عربة قطار خلا 40 شهر ونراهن على شكل جديد لسكك حديد مصر بعد استلام تلك العربات"، مؤكدا ان مصر لن تنطلق للأمام بدون توافر كيانات صناعية وعلينا النظر إلى الصناعة بنظرة مختلفة وذلك ما تتبناه الحكومة وفقا لرؤية 2030.

وأكمل:" تحسن تصنيف مصر في مؤشر التنافسية الدولية يدل على تطورها، وستظهر عربات التحالف الروسي المجري في السوق في عام 2020، بعد الانتهاء من تحسين 70% من البنية التحتية للسكك الحديدية".

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