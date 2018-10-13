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شقيق ياسر المصري: أخي كان يترقب ردود الفعل على مسلسل الجماعة

السبت 13/أكتوبر/2018 - 01:07 ص
صدى البلد
حمزة شعيب
قال أسامة المصري شقيق الفنان الأردني الراحل ياسر المصري إن شقيقه خطا خطواته في عالم التمثيل خطوة خطوة، وكان على يقين بأنه سيصل في يوم من الأيام فلم يستعجل الشهرة والأضواء.

وأوضح أسامة خلال لقائه مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم" على شاشة سي بي سي cbc، أن أخيه بدأ حياته الفنية ككومبارس في فيلم "الطريق إلى إيلات" حيث قدم دور الضابط الذي يختم جواز السفر للفنان عزت أبو عوف أثناء توجهه للأردن، لافتا إلى أن أحب الأدوار لأخيه كانت أدوار البادية.

وعن مسلسل "الجماعة" الذي قدم فيه دور الزعيم الراحل جمال عبد الناصر قال أسامة إن شقيقه كان ينتظر بشغف عرض المسلسل ليرى ردود الفعل من الجمهور المصري والنقاد.

أما الفنان منذر رياحنة صديق الفنان الراحل والذي كان ضيفا في اللقاء أيضا، فقال إنه حين أخذ ياسر المصري رأيه في الدور لم يخف عليه قلقه من أن يقدم شخصية هامة كجمال عبد الناصر سبق أن قدمها النجم الكبير أحمد زكي، ولكن ياسر كان متحمسا للدور جدا.

وتابع رياحنة: "قدمه بلمسته الخاصة ولم يقلد فيها أحد، ولذا لاقى ردود فعل إيجابية من جانب المصريين، وأحبوه، وكان على قدر التحدي الذي وضع به".

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