ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

وزير النقل: قطار فائق السرعة يربط العلمين بالعين السخنة بطول 530 كيلومتر.. فيديو

السبت 13/أكتوبر/2018 - 02:31 ص
وزير النقل هشام عرفات
وزير النقل هشام عرفات
هاني حسين
قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إنه يتم العمل على تطوير البنية التحتية للسكك الحديدية، بالإضافة إلى العمل على مد خطوط السكك الحديد إلى مسافات أطول.

وأضاف " عرفات" في حواره على قناة " روسيا اليوم"، قائلا:" سيتم توقيع عقد بإنشاء أول قطار فائق السرعة يربط بين العلمين والعين السخنة بطول 530 كيلو متر في منتصف شهر نوفمبر القادم".

وتابع:" نهتم بقطارات نقل البضائع، بمشاركة القطاع الخاص الذي يعتبر شريك استراتيجي في قطاع السكك الحديد داخل مصر، ومن الممكن دخول القطاع الخاص في تشغيل وصيانة خط من خطوط السكك الحديد".

ترشيحاتنا

سوازيلاند تسجل هدف الشرف فى مرمى مصر بخطأ الشناوى .. فيديو

هشام عرفات: لا خصخصة للمترو وهو أرخص وسيلة نقل في مصر .. فيديو

توفيق عكاشة يتنبأ بتدمير قطر قريبا

الدنيا بخير.. مدير مدرسة بالقليوبية يتنازل عن مكتبه لـ طالب من ذوي الإعاقة..صور

سلطان بن سحيم عن قضية خاشقجي: قطر وراء حملة الاتهامات ضد السعودية

شيئان عليك فعلهما للحصول على البركة في حياتك.. فيديو

هاني رمزي يكشف إصابة محمد صلاح في لقاء سوازيلاند

رحالة نوبي يقطع 2000 كيلومتر بدراجته لترويج السياحة.. مصر بلد جميل.. صور

ترامب: سأتصل بالعاهل السعودي بشأن خاشقجي

منى الشاذلي تروي تفاصيل مكالمتها للفنان الراحل ياسر المصري.. فيديو

علامات الحمل تسيطر على النجمات.. كندة علوش تشتري مستلزمات طفلها الأول.. نانسي عجرم في شهرها الثالث.. وشيرين عبد الوهاب تنتظر أول مولود من حسام حبيب

خناقة بالأحذية والشباشب بين أولياء الأمور لحجز الدكة الأولى.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مفيدة شيحة: لا تراودنى فكرة تقديم برنامج بشكل منفرد.. صور

عز وشيرين رضا وليلي علوي الأفضل في حفل السينما العربية ACA..صور

BMW Z4 بسواعد رياضية

أبو الوفا وعضو الاتحاد الإماراتي يتبادلان الدروع التذكارية.. صور

نسناس وتمساح وحرباء.. رفاق درب 5 فتيات.. قصة حب من نوع آخر.. صور

فيديو

وزير النقل: قطار فائق السرعة يربط العلمين بالعين السخنة بطول 530 كيلومتر.. فيديو
حكيم يشارك في مبادرة 100 مليون صحة باغنية اللي عايز بكرة احلي
منتجي الدواجن: الشركات الكبرى توفر 20% من الإنتاج.. فيديو
وزير النقل: الاعتماد على العنصر البشري سبب حوادث قطارات..فيديو
منى الشاذلي تروي تفاصيل مكالمتها للفنان الراحل ياسر المصري.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تنجح جهود الحكومة لحل أزمة توريد محصول القطن ؟

هل تنجح جهود الحكومة لحل أزمة توريد محصول القطن ؟