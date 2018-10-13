وزير النقل: قطار فائق السرعة يربط العلمين بالعين السخنة بطول 530 كيلومتر.. فيديو

قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إنه يتم العمل على تطوير البنية التحتية للسكك الحديدية، بالإضافة إلى العمل على مد خطوط السكك الحديد إلى مسافات أطول.



وأضاف " عرفات" في حواره على قناة " روسيا اليوم"، قائلا:" سيتم توقيع عقد بإنشاء أول قطار فائق السرعة يربط بين العلمين والعين السخنة بطول 530 كيلو متر في منتصف شهر نوفمبر القادم".



وتابع:" نهتم بقطارات نقل البضائع، بمشاركة القطاع الخاص الذي يعتبر شريك استراتيجي في قطاع السكك الحديد داخل مصر، ومن الممكن دخول القطاع الخاص في تشغيل وصيانة خط من خطوط السكك الحديد".

