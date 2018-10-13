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شاهد.. رسالة منذر رياحنة لصديقه الفنان الراحل ياسر المصري

السبت 13/أكتوبر/2018 - 04:40 ص
الفنان الأردني منذر
الفنان الأردني منذر رياحنة
حمزة شعيب
طلبت الإعلامية منى الشاذلي في برنامجها "معكم" على شاشة سي بي سي cbc، من الفنان الأردني منذر رياحنة تقديم رسالة لصديقه الراحل الفنان الأردني ياسر المصري والذي وافته المنية رابع أيام عيد الأضحى أغسطس الماضي.

وكانت رسالة رياحنة له "إن شاء الله دايما نجيب سيرتك بالخير.. أنت ما رحت.. ما تخاف وارتاح.. أنا أخوك موجود.. وكل الحاجات اللي كنت بتعملها هتفضل تحصل.. وده وعد".

وأشار رياحنة إلى أنهم هو وأسرته اكتشفوا بعد وفاته أنه أرسل 50 شخصا للعمرة على نفقته، وكان يقوم بالأنفاق على عدد من الأسر، وكثير من الأعمال الخيرية كان يقوم بها.

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شاهد.. رسالة منذر رياحنة لصديقه الفنان الراحل ياسر المصري
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