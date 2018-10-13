مؤلف منطقة محرمة يكشف عن صور جديدة لكواليس المسلسل

نشر الكاتب حسن يوسف مؤلف مسلسل " منطقة محرمة "عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى , مجموعة من الصور الخاصة بكواليس تصوير العمل .



وتعد تلك الصور ردًا على شائعات توقف العمل بشكل نهائي ، بعد أن توقف تصويره قبل شهر رمضان الماضى لخرج من الماراثون الرمضانى .



مسلسل "منطقة محرمة" يشارك فى بطولته بجانب خالد النبوى، نهى عابدين، حنان مطاوع، أمل بوشوشة، محمد كيلانى، سميرة مقرون، أميرة هانى، ثراء جبيل، كارولين عزمى، حمزة العيلى، يحيى أحمد، جميل برسوم، ومحسن منصور، تأليف يوسف حسن يوسف، وإخراج محمد بكير.