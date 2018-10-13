ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

مؤلف منطقة محرمة يكشف عن صور جديدة لكواليس المسلسل

السبت 13/أكتوبر/2018 - 02:01 ص
صدى البلد
أحمد البهى
نشر الكاتب حسن يوسف مؤلف مسلسل " منطقة محرمة "عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى , مجموعة من الصور الخاصة بكواليس تصوير العمل .

وتعد تلك الصور ردًا على شائعات توقف العمل بشكل نهائي ، بعد أن توقف تصويره قبل شهر رمضان الماضى لخرج من الماراثون الرمضانى .

مسلسل "منطقة محرمة" يشارك فى بطولته بجانب خالد النبوى، نهى عابدين، حنان مطاوع، أمل بوشوشة، محمد كيلانى، سميرة مقرون، أميرة هانى، ثراء جبيل، كارولين عزمى، حمزة العيلى، يحيى أحمد، جميل برسوم، ومحسن منصور، تأليف يوسف حسن يوسف، وإخراج محمد بكير.
مؤلف منطقة محرمة يكشف عن صور جديدة لكواليس المسلسل
مؤلف منطقة محرمة يكشف عن صور جديدة لكواليس المسلسل
مؤلف منطقة محرمة يكشف عن صور جديدة لكواليس المسلسل
مؤلف منطقة محرمة يكشف عن صور جديدة لكواليس المسلسل

ترشيحاتنا

منى الشاذلي تروي تفاصيل مكالمتها للفنان الراحل ياسر المصري.. فيديو

الرئيس السيسي في حواره لصحيفة الشاهد الكويتية: مصر خرجت من فوضى الإخوان بفضل رسوخ مؤسسات الدولة.. ولن يكون لهم دور مادمت موجودا.. الإصلاح الاقتصادي يستمر.. وسوريا بدأت التعافي

عمرو وردة يضيف الهدف الثاني لمنتخب مصر أمام سوازيلاند.. فيديو

منتجي الدواجن: الشركات الكبرى توفر 20% من الإنتاج.. فيديو

زكريا ناصف: محمد صلاح حطم كل الأرقام

وزير النقل:2020 ظهور عربات التحالف الروسي المجري في السوق

في 3 أيام فقط تخلصى من دهون الكرش والأرداف

المحمدي يتقدم لمنتخب مصر أمام سوازيلاند بعد 6 دقائق .. فيديو

ترودو يواصل تصريحاته ضد السعودية.. والمملكة ترد عمليا

شاهد.. ماذا فعل عريس بعروسته فى حفل الزفاف

مصر تسقط سوازيلاند برباعية وإصابة محمد صلاح.. فيديو

محمد صلاح يحقق رقما قياسيا جديدا ويتفوق على حسام حسن.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عز وشيرين رضا وليلي علوي الأفضل في حفل السينما العربية ACA..صور

BMW Z4 بسواعد رياضية

أبو الوفا وعضو الاتحاد الإماراتي يتبادلان الدروع التذكارية.. صور

نسناس وتمساح وحرباء.. رفاق درب 5 فتيات.. قصة حب من نوع آخر.. صور

الأميرة يوجيني وزوجها يغادران الكنيسة في سيارة جيمس بوند .. صور

فيديو

حكيم يشارك في مبادرة 100 مليون صحة باغنية اللي عايز بكرة احلي
منتجي الدواجن: الشركات الكبرى توفر 20% من الإنتاج.. فيديو
وزير النقل: الاعتماد على العنصر البشري سبب حوادث قطارات..فيديو
منى الشاذلي تروي تفاصيل مكالمتها للفنان الراحل ياسر المصري.. فيديو
هشام عرفات: لا خصخصة للمترو وهو أرخص وسيلة نقل في مصر .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تنجح جهود الحكومة لحل أزمة توريد محصول القطن ؟

هل تنجح جهود الحكومة لحل أزمة توريد محصول القطن ؟