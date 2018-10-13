زكريا ناصف: على الجبلاية وضع خطة بديلة حال فسخ عقد أجيري..فيديو

تساءل الكابتن زكريا ناصف، عن الخطة البديلة للاتحاد المصري لكرة القدم في حالة فسخ عقد المكسيكي خافيير أجيري حال اتهامه بالتلاعب في نتائج مباريات في الدوري الإسباني ما موقف الاتحاد المصري؟.



وأضاف زكريا ناصف، خلال برنامج «الماتش» على قناة صدى البلد، أن اتحاد الكرة لابد أن يكون لديه خطة بديلة حيال فسخ تعاقد أجيري، خاصة أن عقد أجيري ينص على فسخه في حال اتهامه بالتلاعب بنتائج المباريات.



وأشار زكريا ناصف، إلى أن المنتخب يخوض التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية، ويحتاج إلى استقرار.