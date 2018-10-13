وزير النقل: الاعتماد على العنصر البشري سبب حوادث قطارات..فيديو

قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إننا لا نزال نعتمد على العامل البشري في السكك الحديد لحين الإنتهاء من تطوير المنظومة بشكل كامل وتنفيذ خطط تطوير البنية التحتية في نهاية عام 2020.



وأضاف " عرفات" في حواره على قناة " روسيا اليوم"، أننا نعمل على تفعيل نظام الإشارات للربط الإلكتروني على كافة خطوط السكك الحديد للحد من الحوادث.



وتابع:" لحين الانتهاء من تطوير المنظومة نتابع العنصر البشري وندربه ونثقله بالمهارات المناسبة للحد من حوادث القطارات"، مؤكدا على أن الاعتماد على العنصر البشري ينتج عنه حوادث قطارات.

