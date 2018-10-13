وصفة سريعة لتكثيف الرموش بسرعة لا تتوقعينها

فى وقت قصير جدا يمكنك التمتع برموش طويلة وكثيفة بوصفة سريعة المفعول لتحفيز البصيلات على النمو وتعزيز من نمو الشعيرات بشكل أسرع تقدمها خبيرة التجميل نانيس سليم



كل ما تحتاجين لتحضير وصفة سريعة لإطالة الشعر ..



بياض البيض

ملعقتان من زيت الخروع

ملعقة منزيت فيتامين E

5 قطرات من جل الصبار



كل ما تحتاجين لإعداد الوصفة ...



تمزج المكونات وتغمس فرشاة ماسكارا نظيفة في الخليط وتمشط بها الرموش وترك طوال الليل ليشطف في الصباح جيدًا. تكرر هذه الوصفة يوميًا قبل الخلود إلى النوم للحصول على النتيجة المرجوة.