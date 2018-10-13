هشام عرفات: لا خصخصة للمترو وهو أرخص وسيلة نقل في مصر .. فيديو

قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إن مؤشرات الأداء تؤكد انخفاض معدل الأعطال في خطوط مترو الأنفاق، ولكن الخط الأول للمترو مازال قديما وعمره يتجاوز الـ 35 عاما، وكافة أنظمته بحاجة إلى التغيير لأنه يخدم حاليا حوالي مليون ونصف مواطن يوميا.



وأضاف "عرفات" في حواره على قناة "روسيا اليوم"، قائلا:" نعمل على تطوير الخط الأول للمترو وزيادة سعر التذكرة ساعدتنا على جلب التمويل الخاص بالتطوير".



وتابع:" ليس صحيحا ما يقال عن زيادة أسعار المترو دون رفع مستوى الخدمة، ولا خصخصة للمترو لأنه ملك للشعب المصري والدولة ولكن القطاع الخاص سيشارك الإدارة والصيانة".



وأكمل:" تخفيض الدعم على السولار والبنزين ساهم في زيادة حجم الإقبال على المترو حتى بعد زيادة سعر التذكرة، لأنه أرخص وسيلة نقل في مصر".