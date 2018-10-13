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فن

مفيدة شيحة: لا تراودنى فكرة تقديم برنامج بشكل منفرد.. صور

السبت 13/أكتوبر/2018 - 03:23 ص
صدى البلد
أحمد البهى
حلت الإعلامية مفيدة شيحة ضيفة على موقع صدى البلد فى ندوة تم تكريمها فيها عن برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" والذى تشارك فى تقديمه منذ 7 سنوات على قناة cbc.

وأكدت شيحة خلال الندوة أنها لا تراودها فكرة تقديم برنامج بشكل منفرد , مؤكدة أنها لو كانت تبحث عن هذا الأمر لما كانت شارك فى تقديم برنامج الستات ميعرفوش يكدبوا , والذى حقق لها نجاح كبير .

وأضافت "مفيدة " انها كانت ترفض استقبال أي عرض تلفزيوني طيلة الفترة الماضية لأنها مرتبطة ببرنامج الستات ميعرفوش يكدبوا , والذى ينتظره يوميًا ملايين السيدات .

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