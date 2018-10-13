مفيدة شيحة: لا تراودنى فكرة تقديم برنامج بشكل منفرد.. صور

حلت الإعلامية مفيدة شيحة ضيفة على موقع صدى البلد فى ندوة تم تكريمها فيها عن برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" والذى تشارك فى تقديمه منذ 7 سنوات على قناة cbc.



وأكدت شيحة خلال الندوة أنها لا تراودها فكرة تقديم برنامج بشكل منفرد , مؤكدة أنها لو كانت تبحث عن هذا الأمر لما كانت شارك فى تقديم برنامج الستات ميعرفوش يكدبوا , والذى حقق لها نجاح كبير .



وأضافت "مفيدة " انها كانت ترفض استقبال أي عرض تلفزيوني طيلة الفترة الماضية لأنها مرتبطة ببرنامج الستات ميعرفوش يكدبوا , والذى ينتظره يوميًا ملايين السيدات .

