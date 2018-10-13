حنان مطاوع: مشاهد الرعب فى 604 قدمت بشكل محترف وليس دمويا

أكدت الفنانة حنان مطاوع أن فريق عمل حكاية 604 ، والتى تم عرضها ضمن أحداث الجزء الثانى من مسلسل " نصيبى وقسمتك " كان لديه حماس شديد فى تقديم تلك المشاهد التي تصنف رعب، بشكل محترف، خاصة ون طبيعة الحكاية مختلفة ولا تعتمد على مشاهد رعب تقليدية ودموية كما نراها في أفلام الرعب التى تتحلى بالتشويق والإثارة.



وأضافت "مطاوع" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد " أن قصة العمل لها بعدى فلسفى لذا كان لابد من ألا ينفر الجمهور من الحلقات الأولى، بالإضافة إلى أن مشاهد الرعب التي احتواها العمل كانت تجسيد إلى خوف شخصية "هدى - الشخصية التي قامت بتجسيدها - من الوضع الجديد الذي ذهبت اليه.



وتابعت قائلة: لقد كان أداء أبطال العمل يعتمد الغموض وليس الرعب، وهى الخلطة التى قام بها السيناريست عمرو محمود ياسين والمخرج أكرم فريد.