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فن

الأب الروحى يتربع على يوتيوب بحلقة جديدة

السبت 13/أكتوبر/2018 - 06:01 ص
صدى البلد
أحمد البهى
دخلت الحلقة 39 من الموسم الثاني للمسلسل الشهير "الأب الروحى" قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة في مصر.

واقتربت الحلقة 39 من العمل في جزئه الثاني من تحقيق ما يزيد عن 700 ألف مشاهدة منذ طرحها، واحتلت المركز الـ 7 في قائمة من 50 مركزًا، ليكون بذلك العمل الأول الذى يصل إلى هذا المركز بعد انتهاء شهر رمضان الماضي، كما دخلت كل حلقات الجزء الثانى منه حتى الآن تلك القائمة.

مسلسل الأب الروحي من بطولة سوسن بدر وأحمد عبد العزيز وعايدة رياض وميدو عادل ومريهان حسين وراندا البحيري وحنان شوقي وإنتاج شركة فنون مصر.

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