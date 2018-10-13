حكيم يشارك في مبادرة 100 مليون صحة باغنية اللي عايز بكرة احلي

شارك الفنان حكيم باغنية جديدة لحس المواطنين علي المشاركة في المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة التي تستهدف المسح الشامل لفيروس «سي » والأمراض غير السارية .

الأغنية عنوان «اللي عايز بكرة احلي .. احنا أهو مدين إيدينا »، وحملت الكلمات نوع من التحفيز للمواطنين علي الكشف الشامل من اجل حياة أفضل .



ستهدف المسح الشامل لفيروس سي والأمراض غير السارية، الوصول إلى أكثر من ٥٠ مليون مواطن في جميع محافظات الجمهورية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بالقضاء على فيروس سي كأحد محاور تنفيذ قانون التأمين الصحي الشامل.





وتنقسم الخطة التنفيذية للمسح الشامل إلى ٣ مراحل، حيث بدأت مرحلتها الأولى في الأول من شهر أكتوبر الجاري، وتنتهي في نوفمبر ٢٠١٨ وتستهدف ٩ محافظات، بدء من جنوب سيناء، ومرسى مطروح، وبورسعيد، والإسكندرية، والبحيرة، ودمياط، والقليوبية، والفيوم وأسيوط.



وتبدأ المرحلة الثانية من المخطط التنفيذي للمسح الشامل لفيروس سي في ديسمبر من العام الجاري وتنتهي في فبراير ٢٠١٩ وتستهدف ١١ محافظة بدء من شمال سيناء ثم البحر الأحمر، والقاهرة، والإسماعيلية، والسويس، وكفر الشيخ، والمنوفية، وبني سويف، وسوهاج، وأسوان، والأقصر.



وتنطلق المرحلة الثالثة مع بداية شهر مارس وحتى أبريل ٢٠١٩ مستهدفة ٧ محافظات، هي الوادي الجديد، والجيزة، والغربية، والدقهلية، والشرقية، والمنيا، وقنا.



وتستعين وزارة الصحة في خطتها لتنفيذ المسح الشامل لفيروس سي بقواعد بيانات اللجنة القومية للانتخابات، وذلك بهدف الوصول إلى ٥٠ مليون مواطن في جميع محافظات الجمهورية.



