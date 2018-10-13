منتجي الدواجن: الشركات الكبرى توفر 20% من الإنتاج.. فيديو

قال محمد الشافعي نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إن قرار منع تداول الطيور الحية في القاهرة والجيزة لم يفهمه الكثيرين، مضيفا:" لدينا عدد من المجازر يكفي لذبح ثلثي حجم الإنتاج المقدر بمليار و250 مليون ، ولكنها غير موزعة جغرافيا بشكل يتناسب مع مراكز الإنتاج".



وأضاف " الشافعي " في حواره مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، قائلا:" لا توجد دولة فيها محلات لشراء دجاج حي ويتم ذبحه أمام الشاري، ولابد من تنفيذ منظومة متكاملة مدروسة بشكل جيد لتنفيذ ذلك القرار".



وتابع:" الشركات الكبرى تنتج من 15 إلى 20% من حجم الإنتاج الداجني والبقية تنتجها المزارع الصغيرة".

