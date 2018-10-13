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مرأة

أعراض انتبهى لها مؤشر لإصابة طفلك أو رضيعك بالربو

السبت 13/أكتوبر/2018 - 04:01 ص
صدى البلد
لمياء الياسين
الربو عند الرضع من أكثر الأمراض الشائعة إليك أبرز العلامات المبكرة التى يجب أن تنتبه إليها كل أم يقدمها موقع بولد سكاى الهندى ..

ووفقا للموقع تعد العلامات الأولى التي تشير إلى الربو عند الرضع هى تحرك معدة الطفل كثيرا أثناء التنفس أو اﻟﺳﻌﺎل اﻟﻣﺗﮐرر أو صعوبة تناول الطعام وتعد الأعراض الأخرى هى سعال متواصل أو متقطع أو صوت صفير عند الزفير وضيق أو سرعة في التنفس والشكوى من ضيق بالصدر.

أما عن أعراضه عند الأطفال بدءا من عمر 3 سنوات والتي تستدعي زيارة الطبيب إذا توقف الطفل في منتصف الكلام ليلتقط أنفاسه ويستخدم عضلات البطن للتنفس أو تتسع فتحتا أنفه عند التنفس ويحاول التنفس بمشقة بالغة وشكاوى من ضيق في الصدر أو نوبات متكررة من التهاب الشعب الهوائية والالتهاب الرئوي المشتبه في تشخيصه.

وتعد أبرز أسباب الإصابة بالربو هى العامل الوراثي كإصابة أحد أفراد أو بعض أنواع عدوى المجرى الهوائي في عمر مبكر للغاية أو التعرض لعوامل بيئية مثل دخان السجائر أو غير ذلك من تلوث للهواء.

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