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أخبار العالم

قرار عاجل من الكونجرس بشأن هيلاري كلينتون

السبت 13/أكتوبر/2018 - 01:30 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم
أعلنت اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم السبت، سحب التصاريح الأمنية الخاصة بوزيرة الخارجية السابقة، هيلاري كلينتون وذلك في ضوء التحقيق الذي تجريه الوزارة بشأن إفصاح كلينتون عن معلومات حساسة عبر بريدها الإلكتروني حينما كانت تتولى المنصب.

ونقلت صحيفة "واشنطن تايمز" الأمريكية عن بيان أصدره رئيس اللجنة، السيناتور تشاك جراسلي، قوله: "تم سحب التصاريح الأمنية الخاصة بهيلاري كلينتون بناء على طلبها يوم 30 أغسطس الماضي، بعد أن كان لها صلاحية الوصول إلى معلومات حساسة في الوزارة، حصلت عليها بعدما طلبت الحصول على هذه التصاريح حينما كانت وزيرة".

يأتي هذا القرار بعد أسبوع واحد من قيام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسحب التصاريح الأمنية الخاصة بمدير وكالة الاستخبارات الأمريكية الأسبق، جون برينان في عهد الرئيس السابق، باراك أوباما، متهمًا إياه بأنه استغل منصبه لارتكاب انتهاكات قانونية.

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