صاحب محل دواجن: المواطن بيحب يشوف الفرخة مذبوحة قدامه.. فيديو

اقترح عزت محمود، صاحب محل دواجن، الكشف على الدواجن في المزارع ثم يتم توزيعها على محال الدواجن حية بدلا من ذبحها وتغليفها بما يقلل من فترة صلاحيتها على عكس الدواجن الحية التي تكون بصحة جيدة.



وأضاف "محمود" في حواره مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، قائلا:" المصريون بيحبوا يشوف الفراخ مذبوحة قدامهم وبيحبوها تكون طازجة".



ومن جانبه قال محمد الشافعي نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إن الشركات الكبرى المعروفة في مجال الإنتاج الداجني معروفة ولا يمكنها الهروب من التفتيش البيطري عليها، على عكس المزارع الصغيرة المتواجدة في القرى والمراكز والنجوع"، مضيفا:" الشركات الكبرى تنتج من 15 إلى 20% من حجم الإنتاج الداجني والبقية تنتجها المزارع الصغيرة".