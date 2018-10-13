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فن

مفيدة شيحة: لن أخوض مجال التمثيل.. صور

السبت 13/أكتوبر/2018 - 08:01 ص
صدى البلد
احمد البهى
أكدت مفيدة شيحة أنه عرض عليها المشاركة فى بعض الأعمال الدرامية لكنها رفضت، مؤكدة أنها لا ترى نفسها كممثلة بل تكتفى بمهنتها كمقدمة برامج تلفزيونية.

جاء ذلك خلال ندوة الإعلامية مفيدة شيحة بموقع صدى البلد تم تكريمها فيها عن برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" والذى تشارك فى تقديمه منذ 7 سنوات على قناة cbc.

وأضافت "شيحة" أن هناك عددا من زملائها فى اإأعلام خاضوا مجال التمثيل على مدار السنوات الماضية، ونجحوا فى هذا الأمر , إلا أنها لن تخوض التجربة.

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