علامات الحمل تسيطر على النجمات.. كندة علوش تشتري مستلزمات طفلها الأول.. نانسي عجرم في شهرها الثالث.. وشيرين عبد الوهاب تنتظر أول مولود من حسام حبيب

شيرين: أيوة أنا اللي بعد نانسي

رويدا عطية تترقب قدوم مولودها «زين»





يترقب عدد من الفنانات استقبال مولودهن، فمنهن من يعشن إحساس الأمومة للمرة الأولى، ومنهم من حصل على لقب «أم» من قبل وينتظر قدوم ولي عهد جديد، ليعززن هذا اللقب، وجميعهن يبدو عليهن علامات الحمل بشكل ملحوظ.





ويرصد "صدى البلد" فيما يلي أبرز الفنانات اللاتي يظهر عليهن علامات الحمل في الأشهر الأخيرة منه.





كندة علوش:

شاركت الفنانة كندة علوش في أغنية "العالم جونة" مؤخرًا، والتي خصصت للدورة الثانية من مهرجان الجونة السينمائي الذي انتهت فعالياته مؤخرًا، وسيطرت معالم الحمل وظهرت على «كندة» بوضوح خلال الأغنية.





وبعد ذلك، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا لـ كندة علوش أثناء قيامها بشراء المستلزمات الخاصة بطفلتها من الفنان عمرو يوسف، قبل أسابيع من ولادتها.





وظهرت كندة، في أحد محلات مستلزمات الأطفال، وهي ببطن منتفخ وترتدي تنورة قطن واسعة وبلوزة سوداء وجاكيت جينز، ولم تستعن بأي مكياج.





نانسي عجرم:

وتحدثت الفنانة نانسي عجرم خلال حلقتها مع الإعلامية وفاء الكيلاني، ببرنامج "تخاريف" المذاع عبر قناة mbc الفضائية، لأول مرة عن حملها في طفلها الثالث، إذ أكدت لـ وفاء خبر الحمل، مشيرة إلى أنها حامل في الشهر الثالث، ولم تعلم نوع المولود، إلا بعد مرور أسبوعين، مؤكدة أنها لا تنظر إلى نوع المولود سواء كان ذكر أم أنثى.





شيرين عبد الوهاب:

قررت الفنانة شيرين عبد الوهاب، الحديث لأول مرة عن الشائعات المتداولة حول حملها في طفلها الأول من زوجها حسام حبيب، وذلك خلال لقائها ببرنامج "إم بي سي تريندج".





وردت "شيرين"، على سؤال المذيعة حول حملها قائلة: "مينفعش كل المطربات يحملوا في نفس الوقت، لازم بالدور، كفاية نانسي عجرم تقوم بالسلامة.. أيوة أنا اللي بعد نانسي".





رويدا عطية:

شاركت الفنانة السورية رويدا عطية مقطع فيديو قصير لها عبر حسابها الشخصي على تويتر، ظهرت فيها تستعرض حملها في الشهر الأخير لها، إذ تنتظر أن تضع أول مولود لها التي استقرت على اسم «زين» ليكون اسمه.



