شيرين تتخطى حاجز 2.5 مليون مشاهدة بـ نساى

حققت الفنانة شيرين عبد الوهاب نسبة مشاهدة تخطت حاجز المليونان ونصف من خلال كليبها الجديد " نساى " , والذى طرحته منذ ما يقرب من 3 أيام .



الأغنية تربعت على عرش يوتيوب مصر , بعد أن احتلت المرتبة الأولى ، تلاها فى المركز الثانى اغنية عمرو دياب كنت فى بالى .



يذكر أن شيرين سوف تطرح ألبومها الجديد والذى يضم و 12 أغنية، وهى: "حبة جنة، وكدابين، وأبو الرجالة، وأغنية ضعفى، وبيصعب عليا، وتاج على راسك، وياريتها جت، و طيبة وجدعة، لوانى، كلام عينيه، نساى".