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فن

شيرين تتخطى حاجز 2.5 مليون مشاهدة بـ نساى

السبت 13/أكتوبر/2018 - 04:01 ص
صدى البلد
أحمد البهى
حققت الفنانة شيرين عبد الوهاب نسبة مشاهدة تخطت حاجز المليونان ونصف من خلال كليبها الجديد " نساى " , والذى طرحته منذ ما يقرب من 3 أيام .

الأغنية تربعت على عرش يوتيوب مصر , بعد أن احتلت المرتبة الأولى ، تلاها فى المركز الثانى اغنية عمرو دياب كنت فى بالى .

يذكر أن شيرين سوف تطرح ألبومها الجديد والذى يضم و 12 أغنية، وهى: "حبة جنة، وكدابين، وأبو الرجالة، وأغنية ضعفى، وبيصعب عليا، وتاج على راسك، وياريتها جت، و طيبة وجدعة، لوانى، كلام عينيه، نساى".

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