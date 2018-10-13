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رياضة

ليفربول يعلق على مشاركة محمد صلاح في مباراة مصر وسوازيلاند

السبت 13/أكتوبر/2018 - 07:53 ص
ليفربول يعلق على
ليفربول يعلق على مشاركة محمد صلاح في مباراة مصر وسوازيلاند
عبد العزيز جمال
علق الموقع الرسمي لنادي ليفربول على أداء الفرعون المصري محمد صلاح في مباراة مصر وسوازيلاند التي أقيمت مساء أمس بملعب "السلام"، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة العاشرة بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الامم الافريقية التي ستقام في الكاميرون الصيف المقبل.

وأوضح الموقع: "في تصفيات كأس الأمم الإفريقية، أحرز محمد صلاح هدفًا رائعًا من ركلة ركنية مباشرة خلال مباراة المنتخب المصري أمام منتخب إي سواتيني ( سوازيلاند ) ليقود منتخب بلاده لتحقيق الفوز بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف في القاهرة، ولكنه غادر المباراة قبل النهاية بدقائق قليلة مصابًا".

كما علق النادي على مشاركة لاعبيه الدوليين في العديد من المباريات ، : "كذلك ساهم نابي كيتا في فوز منتخبه الغيني بعدما تحصل على ركلة جزاء ساعدت منتخب بلاده في تحقيق الفوز بنتيجة هدفين مقابل لا شيء على حساب منتخب رواندا".

وأضاف : " تواجه ديان لوفرين مع زميله في الفريق جوردن هندرسون اليوم الجمعة ضمن مواجهة بين منتخبي كرواتيا وإنجلترا في إطار دوري الأمم الأوروبية، وفي المباراة التي جمعت بين طرفي نصف نهائي كأس العالم الماضي، لم يستطع أي من الفريقين أن يحسم اللقاء لصالحه".

واستكمل : " حصل قائد الريدز على بطاقة صفراء سوف تمنعه من خوض لقاء إسبانيا المقبل، بينما لم يشارك كل من ترينت أليكساندر-آرنولد وجو غوميز في المباراة ، وعلى الجانب الآخر خسر اللاعب شيردان شاكيري مع منتخب بلاده سويسرا أمام منتخب بلجيكا الذي جلس على مقاعد بدلاء الشياطين الحمر الحارس سيمون مينيوليه بنتيجة هدفين مقابل هدف، بينما أكمل فابينيو مباراة منتخب البرازيل أمام المنتخب السعودي والتي انتهت بفوز المنتخب البرازيلي بنتيجة هدفين مقابل لا شيء، ولم يشارك أليسون بيكر وروبيرتو فيرمينو لم يشاركوا في المباراة".

وأكد الموقع : "وفي تصفيات كأس الأمم الإفريقية، أحرز محمد صلاح هدفًا رائعًا من ركلة ركنية مباشرة خلال مباراة المنتخب المصري أمام منتخب إي سواتيني ليقود منتخب بلاده لتحقيق الفوز بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف في القاهرة، ولكنه غادر المباراة قبل النهاية بدقائق قليلة مصابًا. كذلك ساهم نابي كيتا في فوز منتخبه الغيني بعدما تحصل على ركلة جزاء ساعدت منتخب بلاده في تحقيق الفوز بنتيجة هدفين مقابل لا شيء على حساب منتخب رواندا".

وشارك كامل جرابرا مع منتخب بولندا تحت 21 عام في المباراة التي انتهت بنتيجة التعادل أمام منتخب الدنمارك بهدف لكل فريق في تصفيات كأس الأمم الأوروبية.

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