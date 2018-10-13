أكبر ممولة لحملة ترامب مرشح لخلافة نيكي هايلي في الأمم المتحدة

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، اليوم السبت، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بصدد تعيين كيلي كرافت، سيدة الأعمال وسفيرة واشنطن لدى كندا وأكبر ممولي حملة الرئيس الانتخابية، سفيرًا لبلاده في الأمم المتحدة، وذلك بدلًا من نيكي هايلي التي أعلنت استقالتها الأسبوع الماضي بشكل مفاجئ.



وقالت الصحيفة، نقلًا عن مصادر مطلعة، إن ترامب أجرى مباحثات سرية مع كرافت على مدار الأيام الماضية وذلك لبحث مسألة تعيينها، مشيرةً إلى أنها على رأس قائمة الأشخاص الذين رشحهم في هذا المنصب.



وأضافت أن ترامب يفكر أيضًا في ترشيح عضو مجلس الشيوخ السابق عن ولاية تكساس، كاي بايلي هاتشستون، والسفيرة الأمريكية لمنظمة حلف شمال الأطلسي "الناتو"، سوزان كومين.



وكان ترامب قد قال، أمس، في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "توتر" إن جميع الناس يريدون أن تتولى ابنته، إيفانكا، منصب المندوبة الأمريكية، لكنه أكد أن يوليها هذا المنصب حتى لا يواجه اتهامات بـ"المحسوبية".



