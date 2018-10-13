ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

مرأة

6 حيل تربوية لها مفعول السحر فى التعامل مع أبنائك

السبت 13/أكتوبر/2018 - 05:02 ص
صدى البلد
لمياء الياسين
يلجأ الكثير من الأطفال إلى العدوانية كنوع من لفت انتباه الأم مما يشكل لها الكثير من الإزعاج والقلق إليك مجموعة حلول للتعامل مع الطفل العدوانى تقدمها إستشارى علم النفس الدكتورة أميرة حبارير ل"صدى البلد"

1- تحدثي إليه بهدوء تام و لا تتحدثي إليه أثناء فترة العقاب ولا تسمحي لأحد آخر بأن يتحدث إليه أيضا.

2- إظهرى اهتمامك الإيجابي بطفلك عندما يلعب بطريقة هادئة

3- وجهي له اللوم بهدوء وبنبرة صوت هادية دون اللجوء إلى الضرب.

4-عليك تنفيذ العقاب بعد التصرف العدواني فورًا ولا تتوعدي دون تنفيذ كما يجب عدم تأجيل رد الفعل

5- علمى طفلك ثقافة الإعتذار وإذا أعتذر سامحيه ولا تكرري اللوم مرة أخرى.

6- يجب عليكِ الاستمرار والتحلي بالصبر حتى يعرف أن العقاب سيكون دائمًا رد الفعل على السلوك العدواني.

ترشيحاتنا

البرازيل تهزم السعودية بثنائية في البطولة الرباعية.. فيديو

زوجة الفيشاوي تخطف الأنظار في مهرجان السينما العربية

طلب إحاطة لوزير التعليم العالي بشأن زيادة أعداد خريجي كليات الصيدلة

توفيق عكاشة يتنبأ بتدمير قطر قريبا

وزير الداخلية السعودي: نرفض اتهامات قتل جمال خاشقجي

مفيد شهاب يعقد ندوة عن المشهد العربي الراهن.. غدا

نور الشربينى تصعد لـ نهائى بطولة أمريكا المفتوحة للإسكواش

وزير النقل: قطار فائق السرعة يربط العلمين بالعين السخنة بطول 530 كيلومتر.. فيديو

شاهد.. ماذا فعل عريس بعروسته فى حفل الزفاف

محافظ كفر الشيخ يقبل اعتذار المشرف العام على الإزالات عن منصبه

بعد اختراق 29 مليونا منها.. 6 خطوات لحماية حسابات فيسبوك

أحمد ناجي: محمد الشناوي لا يتحمل مسؤولية هدف سوازيلاند.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مفيدة شيحة: لا تراودنى فكرة تقديم برنامج بشكل منفرد.. صور

عز وشيرين رضا وليلي علوي الأفضل في حفل السينما العربية ACA..صور

BMW Z4 بسواعد رياضية

أبو الوفا وعضو الاتحاد الإماراتي يتبادلان الدروع التذكارية.. صور

نسناس وتمساح وحرباء.. رفاق درب 5 فتيات.. قصة حب من نوع آخر.. صور

فيديو

شاهد.. رسالة منذر رياحنة لصديقه الفنان الراحل ياسر المصري
صاحب محل دواجن: المواطن بيحب يشوف الفرخة مذبوحة قدامه.. فيديو
وزير النقل: قطار فائق السرعة يربط العلمين بالعين السخنة بطول 530 كيلومتر.. فيديو
حكيم يشارك في مبادرة 100 مليون صحة باغنية اللي عايز بكرة احلي
منتجي الدواجن: الشركات الكبرى توفر 20% من الإنتاج.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تنجح جهود الحكومة لحل أزمة توريد محصول القطن ؟

هل تنجح جهود الحكومة لحل أزمة توريد محصول القطن ؟