6 حيل تربوية لها مفعول السحر فى التعامل مع أبنائك

يلجأ الكثير من الأطفال إلى العدوانية كنوع من لفت انتباه الأم مما يشكل لها الكثير من الإزعاج والقلق إليك مجموعة حلول للتعامل مع الطفل العدوانى تقدمها إستشارى علم النفس الدكتورة أميرة حبارير ل"صدى البلد"



1- تحدثي إليه بهدوء تام و لا تتحدثي إليه أثناء فترة العقاب ولا تسمحي لأحد آخر بأن يتحدث إليه أيضا.



2- إظهرى اهتمامك الإيجابي بطفلك عندما يلعب بطريقة هادئة



3- وجهي له اللوم بهدوء وبنبرة صوت هادية دون اللجوء إلى الضرب.



4-عليك تنفيذ العقاب بعد التصرف العدواني فورًا ولا تتوعدي دون تنفيذ كما يجب عدم تأجيل رد الفعل



5- علمى طفلك ثقافة الإعتذار وإذا أعتذر سامحيه ولا تكرري اللوم مرة أخرى.



6- يجب عليكِ الاستمرار والتحلي بالصبر حتى يعرف أن العقاب سيكون دائمًا رد الفعل على السلوك العدواني.

