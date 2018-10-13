خير الزيتون يغمر أهالي سيناء.. انطلاق موسم جني الثمار وإرساله إلى مصانع الزيت أو التخليل وسط فرحة المزارعين..والاستفادة من مخلفات العصر كفحم للتدفئة... وتوقعات بارتفاع أسعاره هذا العام

بئر العبد تتوسع في زراعة أشجار الزيتون

الأسمر يسجل 20 جنيها والأخضر 13 جنيها للكيلو

سعر عبوة زيت الزيتون تزن 16 كيلو 2000 جنيها

قاطية وأقطية والمريح وتفاحة أبرز المناطق المنزرعة

انطلق موسم جني ثمار الزيتون في شمال سيناء خلال الأيام الحالية من خلال عمال يتناوبون على جمع الثمار ونقلها إلى موقع آلة فرز وتعبئة قبل إرساله إلى مصانع زيت الزيتون أو التخليل ، وينتظر الأهالي هذا الموسم كل عام، ويعتبرونه موسم خير وسعادة".وقال ممدوح سالمان من أبناء نجيلة ببئر العبد إن مناطق "اقاطية واقطية والمريح وتفاحه" يطلق عليهما المربع الذهبي شهدت هذا العام زيادة في المساحات الزراعية بأشجار الزيتون .وأضاف أن هناك مزارع أرض الخير الجديده جمعية ومنطقة الشوحط وجلبانة والمويلح وببئر العبد حيث توجد بالمنطقة 3 معاصر بقطية واقطية وبئر العبد ، والتي تعمل بطاقات كبيرة لإنتاج زيت الزيتون، كما يتم الاستفادة من مخلفات العصر كفحم للتدفئة ويتم تصديره الي الخارج بخلاف الجمعيات التعاونية الزراعية لتي تمتلك معاصر زيتون صغيرة.وقال إن هذا الموسم سيشهد ارتفاع غير مسبوق حيث سجل الأسمر 20 جنيها للكيلو و13 جنيها للأخضر، كما يصل سعر عبوة زيت الزيتون والتي تزن 16 كيلو جرام إلى نحو 2000 جنيها.وقال ان المواطنين توجهوا منذ عامين الي زراعة مساحات كبيرة من الزيتون لتعويض النقص في المساحات الزراعية برفح والشيخ زويد والعريش ، لدرجة ان بعض رجال الأعمال اتجهوا لشراء مساحات واسعة تصل الي 50 فدان للتوسع في زراعة الزيتون.ومن جانبه قال خالد حسن، عامل بجني الزيتون،: "نبدأ الجمع بفرش قطع كبيرة من البلاستيك أو الخيش أو القماش تحت الشجر، لتغطية المساحة الكاملة التي تسقط عليها الحبوب، والاجرة تختلف حسب المساحة وساعات العمل وناتج الجهد وعدد صناديق الجمع".ومن جانبه قال ابو محمد ، صاحب معصرة زيتون، إنه لكي يتم استخراج لتر زيت لابد من عصر حوالي من 7 إلى 10 كيلو زيتون حسب الصنف وتوقيت الجني وطريقة الاستخلاص على الساخن أو البارد، مشيرا إلى أن سعر عصر الكيلو الواحد ارتفع هذا العام إلى 7 جنيهات بعد رفع أسعار الكهرباء ومستلزمات التشغيل ، موضحا أنه كان يتم تحصيل قيمة 4 جنيهات عن عصر الكيلو الواحد العام الماضي.