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لا للتنمر.. ندوة تثقيفية لحزب الوفد بشرم الشيخ

السبت 13/أكتوبر/2018 - 05:23 ص
لا للتنمر ندوة تثقيفية
لا للتنمر ندوة تثقيفية لحزب الوفد بشرم الشيخ
أيمن محمد
أقام حزب الوفد بشرم الشيخ ولجنة المرأة لجنوب سيناء ندوة تثقيفية بعنوان "لا للتنمر" حاضرت فيها الدكتورة ياسمين عبد اللطيف شكري تخصص أمراض التخاطب والتوحد بنادي الرياضات البحرية بشرم الشيخ.

بحضور نيفين الملا نائب رئيس الحزب بجنوب سيناء وهالة الملاح رئيس لجنة المرأة بحزب الوفد بجنوب سيناء وأعضاء لجنة حزب الوفد بشرم الشيخ وحنان إسماعيل، مدير إدارة شرم الشيخ التعليمية، ونهلة مصطفي كامل رئيس قسم الموهوبين والتعليم الذكي ومديري المدارس الابتدائية والاعدادية والثانوية وعدد من قيادات التعليم والأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأعضاء من حزب مستقبل وطن وأهالي شرم الشيخ.

تناولت الندوة حالات التنمر والتوحد لدى الأطفال وكيفية العلاج وأفضل آليات التعامل مع الأطفال كما ناقشت التدخل المبكر لعلاج أمراض التوحد وصعوبة النطق لدى الأطفال.

أكدت الدكتورة ياسمين عبد اللطيف خلال الندوة ان أخطر أنواع التنمر وهو الفناء " القاتل " وضربت مثالا بتنمر الدول الكبرى على الدول الصغرى كما يوجد التنمر المدرسي او التنمر في العمل او التنمر الإلكتروني. 

وأوضحت أن أعراض وعلامات التنمر الذي تظهر علي الطفل فور الاعتداء عليه بالمدرسة وهو يكون إنسانل انسحابيا أو هروبيا ويهمل الواجبات المدرسية وينسحب من الأنشطة الترفيهية.

وقالت انه يوجد احصائية عالمية أن من بين كل 500 طفل يتواجد طفل أو اثنين مصاب بالتنمر وغالبا أولادنا يتعرضون للتحرش أو ألفاظ أو اعتداءات دون الافصاح عنها خوفأ من معاقبة الآباء والأمهات ويجب علي الأم أن تصاحب ابنها وبناء علاقة قوية وصادقة معهم ومتابعة سلوك أبنائهم ويكون لديها توعية بالتنمر.

كما ناشدت عبد اللطيف كل اخصائي اجتماعي ونفسي بالمدارس بمعاقبة ممارسي التنمر وطالبت بسن قوانيين صارمة في المدارس لمنع الإيذاء والتنمر وتفاعل الحضور بتوجيه الأسئلة الخاصة بالتنمر للمحاضرة الدكتورة والاستفسار عن وضع الحلول للتعامل مع أطفال التنمر.

وقالت هالة الملاح رئيس لجنة المرأة بحزب الوفد بجنوب سيناء، إن الندوة سيتم تكرارها تباعا بمدن المحافظة ووديانها، معلنة أن الندوة القادمة ستكون بالعاصمة طور سيناء، ولافتة أن الحزب بصدد توقيع بروتوكول مع مديرية التربية والتعليم لمساعدة الأطفال فرسان الإرادة بهدف دمج هؤلاء الأطفال ليكونوا أعضاء فاعلين في مجتمعهم وهم جيل المستقبل.

وفي نهاية الندوة قامت هالة الملاح رئيس لجنة المرأة بجنوب سيناء نيابة عن رئيس الحزب بتكريم الطالب المثالي علي علي مستوي الجمهورية العام الماضي إسماعيل علي جودة، لأول مرة لجنوب سيناء، والحائز على بطولات 7 ميداليات ذهبية وفضية في السباحة والمتفوق دراسيا، ونهلة مصطفي كامل من رواد التربية والتعليم بشرم الشيخ ونجله أحد أبطال أكتوبر.
لا للتنمر.. ندوة تثقيفية لحزب الوفد بشرم الشيخ
لا للتنمر.. ندوة تثقيفية لحزب الوفد بشرم الشيخ
لا للتنمر.. ندوة تثقيفية لحزب الوفد بشرم الشيخ
لا للتنمر.. ندوة تثقيفية لحزب الوفد بشرم الشيخ
لا للتنمر.. ندوة تثقيفية لحزب الوفد بشرم الشيخ

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