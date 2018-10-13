مسئول يفجر مفاجأة عن مقتل الدبلوماسي الأمريكي في مدغشقر

فجر مسؤول أمريكي، اليوم السبت، مفاجأة عن مقتل الدبلوماسي كيفن ويب، الذي عثر عليه في سبتمبر الماضي، مقتولًا في شقته أثناء خدمته فى مدغشقر.



ونقلت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية عن المسئول قوله، إن ويب قام بالانتحار في شقته وذلك بعد التحقيق في مسرح الحادث، دون الكشف عن أي تفاصيل أخرى.



وكان الناطق باسم قوات الدرك في مدغشقر، القومندان هيريلالاتيانا اندرياناريساونا، قد أعلن يوم الاثنين، 24 سبتمبر، أن إحدى دورياتها “عثرت على دبلوماسي أمريكي ميتًا في منزله حوالى الساعة الواحدة فجر الأحد، وذلك بعد تلقي اتصال من الجيران وعناصر أمن من جهاز خاص”.



وأضاف أنّ “رجال الإسعاف أكدوا في المكان وفاة الدبلوماسي الذي كانت الدماء تغطي وجهه، وتم توقيف رجل كان وجهه ملطخًا بالدم أثناء قفزه فوق السياج للخروج من المنزل، وقد وضع قيد الحجز الاحتياطي”.



ورفض الضابط إعطاء المزيد من التفاصيل حول هوية الضحية والشخص الموقوف، أو الدوافع المحتملة لقتل الدبلوماسي، كما ترفض وزارة الخارجية الأمريكية ومكتب التحقيقات الفيدرالي "إف.بي.آي"، حتى الآن الكشف عن تفاصيل إضافية حول الحادث.